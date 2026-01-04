- Wachstum
Trades insgesamt:
260
Gewinntrades:
246 (94.61%)
Verlusttrades:
14 (5.38%)
Bester Trade:
12.72 USD
Schlechtester Trade:
-8.56 USD
Bruttoprofit:
404.27 USD (36 056 pips)
Bruttoverlust:
-37.04 USD (1 671 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (149.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
149.56 USD (55)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
24.37
Long-Positionen:
172 (66.15%)
Short-Positionen:
88 (33.85%)
Profit-Faktor:
10.91
Mathematische Gewinnerwartung:
1.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-15.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.07 USD (2)
Wachstum pro Monat :
240.08%
Jahresprognose:
2 912.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
15.07 USD (4.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.58% (15.07 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|118
|XAUUSD
|2
|ETHUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|200
|GBPUSD
|163
|XAUUSD
|5
|ETHUSD
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|14K
|XAUUSD
|468
|ETHUSD
|2K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
2.5$ per Day is Enough for Me.
Trade wisely and do your own Risk.
Thanks.
