Melanio Masion Villanueva

MT4 Copy Trade

Melanio Masion Villanueva
0 Bewertungen
25 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 0%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
260
Gewinntrades:
246 (94.61%)
Verlusttrades:
14 (5.38%)
Bester Trade:
12.72 USD
Schlechtester Trade:
-8.56 USD
Bruttoprofit:
404.27 USD (36 056 pips)
Bruttoverlust:
-37.04 USD (1 671 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (149.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
149.56 USD (55)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
24.37
Long-Positionen:
172 (66.15%)
Short-Positionen:
88 (33.85%)
Profit-Faktor:
10.91
Mathematische Gewinnerwartung:
1.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-15.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.07 USD (2)
Wachstum pro Monat :
240.08%
Jahresprognose:
2 912.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
15.07 USD (4.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.58% (15.07 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 139
GBPUSD 118
XAUUSD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 200
GBPUSD 163
XAUUSD 5
ETHUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 14K
XAUUSD 468
ETHUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.72 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 55
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +149.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2.5$ per Day is Enough for Me.

Trade wisely and do your own Risk.

Thanks.

2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
