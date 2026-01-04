SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MT4 Copy Trade
Melanio Masion Villanueva

MT4 Copy Trade

Melanio Masion Villanueva
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
FPMarketsSC-Live4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
261
Transacciones Rentables:
247 (94.63%)
Transacciones Irrentables:
14 (5.36%)
Mejor transacción:
12.72 USD
Peor transacción:
-8.56 USD
Beneficio Bruto:
405.38 USD (36 172 pips)
Pérdidas Brutas:
-37.04 USD (1 671 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (149.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
149.56 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
78.10%
Carga máxima del depósito:
1.58%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
24.44
Transacciones Largas:
172 (65.90%)
Transacciones Cortas:
89 (34.10%)
Factor de Beneficio:
10.94
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
1.64 USD
Pérdidas medias:
-2.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-15.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.07 USD (2)
Crecimiento al mes:
242.28%
Pronóstico anual:
2 939.67%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
15.07 USD (4.51%)
Reducción relativa:
De balance:
20.58% (15.07 USD)
De fondos:
0.55% (0.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 139
GBPUSD 119
XAUUSD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 200
GBPUSD 164
XAUUSD 5
ETHUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 14K
XAUUSD 468
ETHUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.72 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 55
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +149.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2.5$ per Day is Enough for Me.

Trade wisely and do your own Risk.

Thanks.

No hay comentarios
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MT4 Copy Trade
30 USD al mes
1%
0
0
USD
172
USD
25
0%
261
94%
78%
10.94
1.41
USD
21%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.