Melanio Masion Villanueva

MT4 Copy Trade

Melanio Masion Villanueva
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
246 (94.61%)
Loss Trade:
14 (5.38%)
Best Trade:
12.72 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
404.27 USD (36 056 pips)
Perdita lorda:
-37.04 USD (1 671 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (149.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.56 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
24.37
Long Trade:
172 (66.15%)
Short Trade:
88 (33.85%)
Fattore di profitto:
10.91
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.07 USD (2)
Crescita mensile:
240.08%
Previsione annuale:
2 912.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.07 USD (4.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.58% (15.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 139
GBPUSD 118
XAUUSD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 200
GBPUSD 163
XAUUSD 5
ETHUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 14K
XAUUSD 468
ETHUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.72 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +149.56 USD
Massima perdita consecutiva: -15.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2.5$ per Day is Enough for Me.

Trade wisely and do your own Risk.

Thanks.

2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
