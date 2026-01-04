- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
260
Profit Trade:
246 (94.61%)
Loss Trade:
14 (5.38%)
Best Trade:
12.72 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
404.27 USD (36 056 pips)
Perdita lorda:
-37.04 USD (1 671 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (149.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.56 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
24.37
Long Trade:
172 (66.15%)
Short Trade:
88 (33.85%)
Fattore di profitto:
10.91
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.07 USD (2)
Crescita mensile:
240.08%
Previsione annuale:
2 912.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.07 USD (4.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.58% (15.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|118
|XAUUSD
|2
|ETHUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|200
|GBPUSD
|163
|XAUUSD
|5
|ETHUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|14K
|XAUUSD
|468
|ETHUSD
|2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.72 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +149.56 USD
Massima perdita consecutiva: -15.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
2.5$ per Day is Enough for Me.
Trade wisely and do your own Risk.
Thanks.
