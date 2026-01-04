- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
260
盈利交易:
246 (94.61%)
亏损交易:
14 (5.38%)
最好交易:
12.72 USD
最差交易:
-8.56 USD
毛利:
404.27 USD (36 056 pips)
毛利亏损:
-37.04 USD (1 671 pips)
最大连续赢利:
55 (149.56 USD)
最大连续盈利:
149.56 USD (55)
夏普比率:
0.62
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
24.37
长期交易:
172 (66.15%)
短期交易:
88 (33.85%)
利润因子:
10.91
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
1.64 USD
平均损失:
-2.65 USD
最大连续失误:
2 (-15.07 USD)
最大连续亏损:
-15.07 USD (2)
每月增长:
240.08%
年度预测:
2 912.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
15.07 USD (4.51%)
相对跌幅:
结余:
20.58% (15.07 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|118
|XAUUSD
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|200
|GBPUSD
|163
|XAUUSD
|5
|ETHUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|14K
|XAUUSD
|468
|ETHUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.72 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 55
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +149.56 USD
最大连续亏损: -15.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
2.5$ per Day is Enough for Me.
Trade wisely and do your own Risk.
Thanks.
没有评论