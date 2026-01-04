СигналыРазделы
Melanio Masion Villanueva

MT4 Copy Trade

0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 0%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
260
Прибыльных трейдов:
246 (94.61%)
Убыточных трейдов:
14 (5.38%)
Лучший трейд:
12.72 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
404.27 USD (36 056 pips)
Общий убыток:
-37.04 USD (1 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (149.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.56 USD (55)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
24.37
Длинных трейдов:
172 (66.15%)
Коротких трейдов:
88 (33.85%)
Профит фактор:
10.91
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
1.64 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.07 USD (2)
Прирост в месяц:
240.08%
Годовой прогноз:
2 912.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.07 USD (4.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.58% (15.07 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 139
GBPUSD 118
XAUUSD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 200
GBPUSD 163
XAUUSD 5
ETHUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 14K
XAUUSD 468
ETHUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.72 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 55
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +149.56 USD
Макс. убыток в серии: -15.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2.5$ per Day is Enough for Me.

Trade wisely and do your own Risk.

Thanks.

Нет отзывов
2026.01.04 11:44
