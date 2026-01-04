- Прирост
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики.
Всего трейдов:
260
Прибыльных трейдов:
246 (94.61%)
Убыточных трейдов:
14 (5.38%)
Лучший трейд:
12.72 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
404.27 USD (36 056 pips)
Общий убыток:
-37.04 USD (1 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (149.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.56 USD (55)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
24.37
Длинных трейдов:
172 (66.15%)
Коротких трейдов:
88 (33.85%)
Профит фактор:
10.91
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
1.64 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.07 USD (2)
Прирост в месяц:
240.08%
Годовой прогноз:
2 912.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.07 USD (4.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.58% (15.07 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|118
|XAUUSD
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|200
|GBPUSD
|163
|XAUUSD
|5
|ETHUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|14K
|XAUUSD
|468
|ETHUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
2.5$ per Day is Enough for Me.
Trade wisely and do your own Risk.
Thanks.
