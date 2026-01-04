- 성장
트레이드:
276
이익 거래:
260 (94.20%)
손실 거래:
16 (5.80%)
최고의 거래:
12.72 USD
최악의 거래:
-8.56 USD
총 수익:
425.94 USD (38 111 pips)
총 손실:
-37.16 USD (1 678 pips)
연속 최대 이익:
55 (149.56 USD)
연속 최대 이익:
149.56 USD (55)
샤프 비율:
0.62
거래 활동:
85.89%
최대 입금량:
49.01%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
25.80
롱(주식매수):
174 (63.04%)
숏(주식차입매도):
102 (36.96%)
수익 요인:
11.46
기대수익:
1.41 USD
평균 이익:
1.64 USD
평균 손실:
-2.32 USD
연속 최대 손실:
2 (-15.07 USD)
연속 최대 손실:
-15.07 USD (2)
월별 성장률:
282.84%
연간 예측:
3 431.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
15.07 USD (4.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.58% (15.07 USD)
자본금별:
54.66% (143.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|134
|XAUUSD
|2
|ETHUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|200
|GBPUSD
|184
|XAUUSD
|5
|ETHUSD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|16K
|XAUUSD
|468
|ETHUSD
|2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.72 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 55
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +149.56 USD
연속 최대 손실: -15.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
2.5$ per Day is Enough for Me.
Trade wisely and do your own Risk.
Thanks.
리뷰 없음
