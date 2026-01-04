- Crescimento
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
260
Negociações com lucro:
246 (94.61%)
Negociações com perda:
14 (5.38%)
Melhor negociação:
12.72 USD
Pior negociação:
-8.56 USD
Lucro bruto:
404.27 USD (36 056 pips)
Perda bruta:
-37.04 USD (1 671 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (149.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
149.56 USD (55)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
24.37
Negociações longas:
172 (66.15%)
Negociações curtas:
88 (33.85%)
Fator de lucro:
10.91
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
1.64 USD
Perda média:
-2.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-15.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.07 USD (2)
Crescimento mensal:
240.08%
Previsão anual:
2 912.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
15.07 USD (4.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.58% (15.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|118
|XAUUSD
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|200
|GBPUSD
|163
|XAUUSD
|5
|ETHUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|14K
|XAUUSD
|468
|ETHUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.72 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 55
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +149.56 USD
Máxima perda consecutiva: -15.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
2.5$ per Day is Enough for Me.
Trade wisely and do your own Risk.
Thanks.
