Melanio Masion Villanueva

MT4 Copy Trade

Melanio Masion Villanueva
0 comentários
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 0%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
260
Negociações com lucro:
246 (94.61%)
Negociações com perda:
14 (5.38%)
Melhor negociação:
12.72 USD
Pior negociação:
-8.56 USD
Lucro bruto:
404.27 USD (36 056 pips)
Perda bruta:
-37.04 USD (1 671 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (149.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
149.56 USD (55)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
24.37
Negociações longas:
172 (66.15%)
Negociações curtas:
88 (33.85%)
Fator de lucro:
10.91
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
1.64 USD
Perda média:
-2.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-15.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.07 USD (2)
Crescimento mensal:
240.08%
Previsão anual:
2 912.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
15.07 USD (4.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.58% (15.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 139
GBPUSD 118
XAUUSD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 200
GBPUSD 163
XAUUSD 5
ETHUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 14K
XAUUSD 468
ETHUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2.5$ per Day is Enough for Me.

Trade wisely and do your own Risk.

Thanks.

2026.01.04 11:44
