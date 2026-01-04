- 成長
- 残高
経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
260
利益トレード:
246 (94.61%)
損失トレード:
14 (5.38%)
ベストトレード:
12.72 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
404.27 USD (36 056 pips)
総損失:
-37.04 USD (1 671 pips)
最大連続の勝ち:
55 (149.56 USD)
最大連続利益:
149.56 USD (55)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
24.37
長いトレード:
172 (66.15%)
短いトレード:
88 (33.85%)
プロフィットファクター:
10.91
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
1.64 USD
平均損失:
-2.65 USD
最大連続の負け:
2 (-15.07 USD)
最大連続損失:
-15.07 USD (2)
月間成長:
240.08%
年間予想:
2 912.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15.07 USD (4.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.58% (15.07 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|118
|XAUUSD
|2
|ETHUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|200
|GBPUSD
|163
|XAUUSD
|5
|ETHUSD
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|14K
|XAUUSD
|468
|ETHUSD
|2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.72 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 55
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +149.56 USD
最大連続損失: -15.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
2.5$ per Day is Enough for Me.
Trade wisely and do your own Risk.
Thanks.
レビューなし