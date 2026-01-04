シグナルセクション
MT4 Copy Trade
Melanio Masion Villanueva

MT4 Copy Trade

Melanio Masion Villanueva
レビュー0件
25週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 0%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
260
利益トレード:
246 (94.61%)
損失トレード:
14 (5.38%)
ベストトレード:
12.72 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
404.27 USD (36 056 pips)
総損失:
-37.04 USD (1 671 pips)
最大連続の勝ち:
55 (149.56 USD)
最大連続利益:
149.56 USD (55)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
24.37
長いトレード:
172 (66.15%)
短いトレード:
88 (33.85%)
プロフィットファクター:
10.91
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
1.64 USD
平均損失:
-2.65 USD
最大連続の負け:
2 (-15.07 USD)
最大連続損失:
-15.07 USD (2)
月間成長:
240.08%
年間予想:
2 912.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15.07 USD (4.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.58% (15.07 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 139
GBPUSD 118
XAUUSD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 200
GBPUSD 163
XAUUSD 5
ETHUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 14K
XAUUSD 468
ETHUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.72 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 55
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +149.56 USD
最大連続損失: -15.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2.5$ per Day is Enough for Me.

Trade wisely and do your own Risk.

Thanks.

2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
