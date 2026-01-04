- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Capital Shield Signals
Sermaye koruması ve istikrarlı büyüme
Capital Shield Signals, sürdürülebilir kârlılık, dengeli risk ve disiplinli sermaye yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel bir trading sinyalidir.
Strateji, swing trading yaklaşımına dayanır; piyasadaki önemli hareketleri orta düzeyde bir işlem sıklığıyla yakalar, aşırı işlemden kaçınır ve her zaman hesap istikrarını önceliklendirir.
🔒 Sinyalin Felsefesi
Capital Shield Signals’ta öncelik sermaye korumasıdır.
Yaklaşımımız, olumsuz piyasa koşullarında hesabı korumaya ve zaman içinde kademeli, kontrollü bir büyüme sağlamaya odaklanır.
Hızlı kazançlar veya agresif sistemler peşinde değiliz. Amacımız tutarlılık, disiplin ve uzun vadeli sürdürülebilirliktir.
📈 Risk ve Sermaye Yönetimi
-
Önerilen minimum sermaye: USD 1.000
-
Risk: Dengeli
-
Strateji: Swing Trading
-
İşlem sıklığı: Orta düzey, yüksek kaliteli kurulumlara odaklı
Şeffaf ve orantılı lot ölçeklendirmesi:
-
USD 1.000 → pozisyon başına 0,01 lot
-
Her ek USD 1.000 için pozisyon başına +0,01 lot
Bu sistem, aşırı kaldıraç kullanmadan, riski hesap büyüklüğüyle uyumlu tutarak düzenli bir büyüme sağlar.
⚙️ İşlem Metodolojisi
-
Yapılandırılmış teknik analiz
-
Plansız ve duygusal işlemlerden kaçınılan, planlı girişler
-
Net olarak belirlenmiş Stop Loss ve Take Profit
-
Olumlu risk/ödül oranı
-
Martingale yok
-
Grid trading yok
-
Yüksek riskli sistem yok
Her işlem açık ve tekrarlanabilir bir plana dayanır.
👤 Bu sinyal kimler için uygundur?
✔ Sermaye korumasına önem veren trader’lar
✔ İstikrarlı ve uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılar
✔ Gerçekçi olmayan vaatler yerine disiplin ve kontrolü tercih eden kullanıcılar
❌ Spekülatif veya yüksek riskli profiller için uygun değildir.
💼 Şeffaflık ve Taahhüt
-
MQL5 üzerinde doğrulanabilir, gerçek istatistikler
-
İletilen mesajlarla uyumlu yönetim
-
Profesyonel ve sürdürülebilir yaklaşım
Aylık USD 30 ücret, hem sağlayıcı hem de abone için uzun vadeli süreklilik hedefleyen ciddi ve sorumlu bir sinyali yansıtır.
🛡️ Capital Shield Signals
Disiplin. Koruma. Tutarlılık.
Sermayenin profesyonel ölçütlerle ve saygıyla yönetildiği bir trading sinyali arıyorsanız, Capital Shield Signals sizin için doğru seçimdir.