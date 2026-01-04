SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CAPITAL SHIELD SIGNALS
Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
4.73 USD
En kötü işlem:
-35.72 USD
Brüt kâr:
18.00 USD (14 845 pips)
Brüt zarar:
-35.76 USD (27 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (13.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.19 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-1.78 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-17.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-35.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.72 USD (1)
Aylık büyüme:
-8.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.95 USD
Maksimum:
35.72 USD (34.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.59% (4.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.73 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Capital Shield Signals

Sermaye koruması ve istikrarlı büyüme

Capital Shield Signals, sürdürülebilir kârlılık, dengeli risk ve disiplinli sermaye yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel bir trading sinyalidir.

Strateji, swing trading yaklaşımına dayanır; piyasadaki önemli hareketleri orta düzeyde bir işlem sıklığıyla yakalar, aşırı işlemden kaçınır ve her zaman hesap istikrarını önceliklendirir.

🔒 Sinyalin Felsefesi

Capital Shield Signals’ta öncelik sermaye korumasıdır.
Yaklaşımımız, olumsuz piyasa koşullarında hesabı korumaya ve zaman içinde kademeli, kontrollü bir büyüme sağlamaya odaklanır.

Hızlı kazançlar veya agresif sistemler peşinde değiliz. Amacımız tutarlılık, disiplin ve uzun vadeli sürdürülebilirliktir.

📈 Risk ve Sermaye Yönetimi

  • Önerilen minimum sermaye: USD 1.000

  • Risk: Dengeli

  • Strateji: Swing Trading

  • İşlem sıklığı: Orta düzey, yüksek kaliteli kurulumlara odaklı

Şeffaf ve orantılı lot ölçeklendirmesi:

  • USD 1.000pozisyon başına 0,01 lot

  • Her ek USD 1.000 için pozisyon başına +0,01 lot

Bu sistem, aşırı kaldıraç kullanmadan, riski hesap büyüklüğüyle uyumlu tutarak düzenli bir büyüme sağlar.

⚙️ İşlem Metodolojisi

  • Yapılandırılmış teknik analiz

  • Plansız ve duygusal işlemlerden kaçınılan, planlı girişler

  • Net olarak belirlenmiş Stop Loss ve Take Profit

  • Olumlu risk/ödül oranı

  • Martingale yok

  • Grid trading yok

  • Yüksek riskli sistem yok

Her işlem açık ve tekrarlanabilir bir plana dayanır.

👤 Bu sinyal kimler için uygundur?

✔ Sermaye korumasına önem veren trader’lar
✔ İstikrarlı ve uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılar
✔ Gerçekçi olmayan vaatler yerine disiplin ve kontrolü tercih eden kullanıcılar

❌ Spekülatif veya yüksek riskli profiller için uygun değildir.

💼 Şeffaflık ve Taahhüt

  • MQL5 üzerinde doğrulanabilir, gerçek istatistikler

  • İletilen mesajlarla uyumlu yönetim

  • Profesyonel ve sürdürülebilir yaklaşım

Aylık USD 30 ücret, hem sağlayıcı hem de abone için uzun vadeli süreklilik hedefleyen ciddi ve sorumlu bir sinyali yansıtır.

🛡️ Capital Shield Signals

Disiplin. Koruma. Tutarlılık.

Sermayenin profesyonel ölçütlerle ve saygıyla yönetildiği bir trading sinyali arıyorsanız, Capital Shield Signals sizin için doğru seçimdir.


İnceleme yok
2026.01.04 01:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 01:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol