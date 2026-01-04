Capital Shield Signals

Sermaye koruması ve istikrarlı büyüme

Capital Shield Signals, sürdürülebilir kârlılık, dengeli risk ve disiplinli sermaye yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel bir trading sinyalidir.

Strateji, swing trading yaklaşımına dayanır; piyasadaki önemli hareketleri orta düzeyde bir işlem sıklığıyla yakalar, aşırı işlemden kaçınır ve her zaman hesap istikrarını önceliklendirir.

🔒 Sinyalin Felsefesi

Capital Shield Signals’ta öncelik sermaye korumasıdır.

Yaklaşımımız, olumsuz piyasa koşullarında hesabı korumaya ve zaman içinde kademeli, kontrollü bir büyüme sağlamaya odaklanır.

Hızlı kazançlar veya agresif sistemler peşinde değiliz. Amacımız tutarlılık, disiplin ve uzun vadeli sürdürülebilirliktir.

📈 Risk ve Sermaye Yönetimi

Önerilen minimum sermaye: USD 1.000

Risk: Dengeli

Strateji: Swing Trading

İşlem sıklığı: Orta düzey, yüksek kaliteli kurulumlara odaklı

Şeffaf ve orantılı lot ölçeklendirmesi:

USD 1.000 → pozisyon başına 0,01 lot

Her ek USD 1.000 için pozisyon başına +0,01 lot

Bu sistem, aşırı kaldıraç kullanmadan, riski hesap büyüklüğüyle uyumlu tutarak düzenli bir büyüme sağlar.

⚙️ İşlem Metodolojisi

Yapılandırılmış teknik analiz

Plansız ve duygusal işlemlerden kaçınılan, planlı girişler

Net olarak belirlenmiş Stop Loss ve Take Profit

Olumlu risk/ödül oranı

Martingale yok

Grid trading yok

Yüksek riskli sistem yok

Her işlem açık ve tekrarlanabilir bir plana dayanır.

👤 Bu sinyal kimler için uygundur?

✔ Sermaye korumasına önem veren trader’lar

✔ İstikrarlı ve uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılar

✔ Gerçekçi olmayan vaatler yerine disiplin ve kontrolü tercih eden kullanıcılar

❌ Spekülatif veya yüksek riskli profiller için uygun değildir.

💼 Şeffaflık ve Taahhüt

MQL5 üzerinde doğrulanabilir, gerçek istatistikler

İletilen mesajlarla uyumlu yönetim

Profesyonel ve sürdürülebilir yaklaşım

Aylık USD 30 ücret, hem sağlayıcı hem de abone için uzun vadeli süreklilik hedefleyen ciddi ve sorumlu bir sinyali yansıtır.

🛡️ Capital Shield Signals

Disiplin. Koruma. Tutarlılık.

Sermayenin profesyonel ölçütlerle ve saygıyla yönetildiği bir trading sinyali arıyorsanız, Capital Shield Signals sizin için doğru seçimdir.