- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
Capital Shield Signals
资本保护 · 稳定增长
Capital Shield Signals 是一项专业交易信号，专为追求长期稳定收益、风险平衡以及纪律化资金管理的交易者而设计。
本信号采用波段交易（Swing Trading）策略，以适度的交易频率捕捉市场中的重要行情，避免过度交易，始终将账户稳定性放在首位。
🔒 信号理念
在 Capital Shield Signals，资金安全始终是第一位的。
我们的核心目标是在不利市场环境中保护账户资金，并在时间的推移中实现稳健、可控的增长。
我们不追求快速获利或激进系统，而是坚持一致性、纪律性和长期可持续性。
📈 风险与资金管理
-
建议最低资金： USD 1,000
-
风险水平： 平衡型
-
交易策略： 波段交易（Swing Trading）
-
交易频率： 中等频率，注重高质量交易机会
透明且按比例递增的手数管理：
-
USD 1,000 → 每笔交易 0.01 手
-
每增加 USD 1,000，每笔交易手数增加 +0.01 手
该方式确保资金规模与风险水平严格匹配，避免过度杠杆，实现有序增长。
⚙️ 交易方法
-
结构化技术分析
-
计划内进场，杜绝情绪化交易
-
明确的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）
-
良好的风险回报比
-
不使用马丁格尔
-
不使用网格交易
-
不采用高风险系统
每一笔交易都遵循清晰、可重复的交易计划。
👤 适合哪些交易者？
✔ 重视资金安全的交易者
✔ 寻求长期稳定增长的投资者
✔ 偏好纪律与风险控制，而非不切实际承诺的用户
❌ 不适合投机性或高风险交易风格。
💼 透明度与承诺
-
MQL5 平台可验证的真实交易数据
-
实际操作与所述原则完全一致
-
专业、可持续的交易管理方式
每月 USD 30 的订阅费用体现了一个严谨、负责任、以长期运作为目标的交易信号，兼顾提供者与订阅者的长期利益。
🛡️ Capital Shield Signals
纪律 · 保护 · 稳定
如果你正在寻找一个以专业态度对待资金、注重长期稳健增长的交易信号，
Capital Shield Signals 正是你的选择。