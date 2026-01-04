信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CAPITAL SHIELD SIGNALS
Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
8 (80.00%)
亏损交易:
2 (20.00%)
最好交易:
4.73 USD
最差交易:
-35.72 USD
毛利:
18.00 USD (14 845 pips)
毛利亏损:
-35.76 USD (27 839 pips)
最大连续赢利:
6 (13.19 USD)
最大连续盈利:
13.19 USD (6)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
n/a
最大入金加载:
3.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.50
长期交易:
7 (70.00%)
短期交易:
3 (30.00%)
利润因子:
0.50
预期回报:
-1.78 USD
平均利润:
2.25 USD
平均损失:
-17.88 USD
最大连续失误:
1 (-35.72 USD)
最大连续亏损:
-35.72 USD (1)
每月增长:
-8.88%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
30.95 USD
最大值:
35.72 USD (34.09%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.59% (4.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Capital Shield Signals

资本保护 · 稳定增长

Capital Shield Signals 是一项专业交易信号，专为追求长期稳定收益风险平衡以及纪律化资金管理的交易者而设计。

本信号采用波段交易（Swing Trading）策略，以适度的交易频率捕捉市场中的重要行情，避免过度交易，始终将账户稳定性放在首位。

🔒 信号理念

Capital Shield Signals，资金安全始终是第一位的。
我们的核心目标是在不利市场环境中保护账户资金，并在时间的推移中实现稳健、可控的增长

我们不追求快速获利或激进系统，而是坚持一致性、纪律性和长期可持续性

📈 风险与资金管理

  • 建议最低资金： USD 1,000

  • 风险水平： 平衡型

  • 交易策略： 波段交易（Swing Trading）

  • 交易频率： 中等频率，注重高质量交易机会

透明且按比例递增的手数管理：

  • USD 1,000 → 每笔交易 0.01 手

  • 每增加 USD 1,000，每笔交易手数增加 +0.01 手

该方式确保资金规模与风险水平严格匹配，避免过度杠杆，实现有序增长。

⚙️ 交易方法

  • 结构化技术分析

  • 计划内进场，杜绝情绪化交易

  • 明确的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）

  • 良好的风险回报比

  • 不使用马丁格尔

  • 不使用网格交易

  • 不采用高风险系统

每一笔交易都遵循清晰、可重复的交易计划

👤 适合哪些交易者？

✔ 重视资金安全的交易者
✔ 寻求长期稳定增长的投资者
✔ 偏好纪律与风险控制，而非不切实际承诺的用户

❌ 不适合投机性或高风险交易风格。

💼 透明度与承诺

  • MQL5 平台可验证的真实交易数据

  • 实际操作与所述原则完全一致

  • 专业、可持续的交易管理方式

每月 USD 30 的订阅费用体现了一个严谨、负责任、以长期运作为目标的交易信号，兼顾提供者与订阅者的长期利益。

🛡️ Capital Shield Signals

纪律 · 保护 · 稳定

如果你正在寻找一个以专业态度对待资金、注重长期稳健增长的交易信号，
Capital Shield Signals 正是你的选择。


