- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
OctaFX-Real
|2.25 × 4
Capital Shield Signals
Proteção de capital com crescimento consistente
Capital Shield Signals é um sinal de trading profissional desenvolvido para traders que buscam rentabilidade sustentável, risco equilibrado e gestão disciplinada do capital.
A estratégia é baseada em swing trading, capturando movimentos relevantes do mercado com uma frequência moderada, evitando o overtrading e priorizando sempre a estabilidade da conta.
🔒 Filosofia do sinal
Na Capital Shield Signals, a proteção do capital é a prioridade.
Nosso foco está em proteger a conta em cenários adversos e promover um crescimento progressivo e controlado ao longo do tempo.
Não buscamos ganhos rápidos nem sistemas agressivos. Nosso objetivo é consistência, disciplina e sustentabilidade no longo prazo.
📈 Gestão de risco e capital
-
Capital mínimo recomendado: USD 1.000
-
Risco: Equilibrado
-
Estratégia: Swing Trading
-
Frequência: Moderada, com foco na qualidade dos setups
Escalonamento de lote transparente e proporcional:
-
Com USD 1.000 → 0.01 lote por posição
-
Para cada USD 1.000 adicionais, o lote aumenta em +0.01 por posição
Esse sistema permite um crescimento estruturado, mantendo o risco alinhado ao tamanho da conta, sem alavancagem excessiva.
⚙️ Metodologia operacional
-
Análise técnica estruturada
-
Entradas planejadas, sem impulsividade
-
Stop Loss e Take Profit definidos
-
Relação risco/retorno favorável
-
Sem martingale
-
Sem grid trading
-
Sem sistemas de alto risco
Cada operação segue um plano claro e repetível.
👤 Para quem é este sinal?
✔ Traders que valorizam a proteção do capital
✔ Investidores que buscam crescimento estável
✔ Usuários que preferem disciplina e controle em vez de promessas irreais
❌ Não é adequado para perfis especulativos ou de alto risco.
💼 Transparência e compromisso
-
Estatísticas reais e verificáveis no MQL5
-
Gestão alinhada com o que é comunicado
-
Abordagem profissional e sustentável
O valor de USD 30/mês reflete um sinal sério, responsável e projetado para continuidade no longo prazo, beneficiando tanto o provedor quanto o assinante.
🛡️ Capital Shield Signals
Disciplina. Proteção. Consistência.
Se você procura um sinal onde o capital é tratado com respeito e critério profissional, este é o sinal certo.