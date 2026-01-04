Capital Shield Signals

Proteção de capital com crescimento consistente

Capital Shield Signals é um sinal de trading profissional desenvolvido para traders que buscam rentabilidade sustentável, risco equilibrado e gestão disciplinada do capital.

A estratégia é baseada em swing trading, capturando movimentos relevantes do mercado com uma frequência moderada, evitando o overtrading e priorizando sempre a estabilidade da conta.

🔒 Filosofia do sinal

Na Capital Shield Signals, a proteção do capital é a prioridade.

Nosso foco está em proteger a conta em cenários adversos e promover um crescimento progressivo e controlado ao longo do tempo.

Não buscamos ganhos rápidos nem sistemas agressivos. Nosso objetivo é consistência, disciplina e sustentabilidade no longo prazo.

📈 Gestão de risco e capital

Capital mínimo recomendado: USD 1.000

Risco: Equilibrado

Estratégia: Swing Trading

Frequência: Moderada, com foco na qualidade dos setups

Escalonamento de lote transparente e proporcional:

Com USD 1.000 → 0.01 lote por posição

Para cada USD 1.000 adicionais, o lote aumenta em +0.01 por posição

Esse sistema permite um crescimento estruturado, mantendo o risco alinhado ao tamanho da conta, sem alavancagem excessiva.

⚙️ Metodologia operacional

Análise técnica estruturada

Entradas planejadas, sem impulsividade

Stop Loss e Take Profit definidos

Relação risco/retorno favorável

Sem martingale

Sem grid trading

Sem sistemas de alto risco

Cada operação segue um plano claro e repetível.

👤 Para quem é este sinal?

✔ Traders que valorizam a proteção do capital

✔ Investidores que buscam crescimento estável

✔ Usuários que preferem disciplina e controle em vez de promessas irreais

❌ Não é adequado para perfis especulativos ou de alto risco.

💼 Transparência e compromisso

Estatísticas reais e verificáveis no MQL5

Gestão alinhada com o que é comunicado

Abordagem profissional e sustentável

O valor de USD 30/mês reflete um sinal sério, responsável e projetado para continuidade no longo prazo, beneficiando tanto o provedor quanto o assinante.

🛡️ Capital Shield Signals

Disciplina. Proteção. Consistência.

Se você procura um sinal onde o capital é tratado com respeito e critério profissional, este é o sinal certo.