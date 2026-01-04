SinaisSeções
Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
8 (80.00%)
Negociações com perda:
2 (20.00%)
Melhor negociação:
4.73 USD
Pior negociação:
-35.72 USD
Lucro bruto:
18.00 USD (14 845 pips)
Perda bruta:
-35.76 USD (27 839 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (13.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.19 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
3.31%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
7 (70.00%)
Negociações curtas:
3 (30.00%)
Fator de lucro:
0.50
Valor esperado:
-1.78 USD
Lucro médio:
2.25 USD
Perda média:
-17.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-35.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.72 USD (1)
Crescimento mensal:
-8.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.95 USD
Máximo:
35.72 USD (34.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.59% (4.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.73 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13.19 USD
Máxima perda consecutiva: -35.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Capital Shield Signals

Proteção de capital com crescimento consistente

Capital Shield Signals é um sinal de trading profissional desenvolvido para traders que buscam rentabilidade sustentável, risco equilibrado e gestão disciplinada do capital.

A estratégia é baseada em swing trading, capturando movimentos relevantes do mercado com uma frequência moderada, evitando o overtrading e priorizando sempre a estabilidade da conta.

🔒 Filosofia do sinal

Na Capital Shield Signals, a proteção do capital é a prioridade.
Nosso foco está em proteger a conta em cenários adversos e promover um crescimento progressivo e controlado ao longo do tempo.

Não buscamos ganhos rápidos nem sistemas agressivos. Nosso objetivo é consistência, disciplina e sustentabilidade no longo prazo.

📈 Gestão de risco e capital

  • Capital mínimo recomendado: USD 1.000

  • Risco: Equilibrado

  • Estratégia: Swing Trading

  • Frequência: Moderada, com foco na qualidade dos setups

Escalonamento de lote transparente e proporcional:

  • Com USD 1.0000.01 lote por posição

  • Para cada USD 1.000 adicionais, o lote aumenta em +0.01 por posição

Esse sistema permite um crescimento estruturado, mantendo o risco alinhado ao tamanho da conta, sem alavancagem excessiva.

⚙️ Metodologia operacional

  • Análise técnica estruturada

  • Entradas planejadas, sem impulsividade

  • Stop Loss e Take Profit definidos

  • Relação risco/retorno favorável

  • Sem martingale

  • Sem grid trading

  • Sem sistemas de alto risco

Cada operação segue um plano claro e repetível.

👤 Para quem é este sinal?

✔ Traders que valorizam a proteção do capital
✔ Investidores que buscam crescimento estável
✔ Usuários que preferem disciplina e controle em vez de promessas irreais

❌ Não é adequado para perfis especulativos ou de alto risco.

💼 Transparência e compromisso

  • Estatísticas reais e verificáveis no MQL5

  • Gestão alinhada com o que é comunicado

  • Abordagem profissional e sustentável

O valor de USD 30/mês reflete um sinal sério, responsável e projetado para continuidade no longo prazo, beneficiando tanto o provedor quanto o assinante.

🛡️ Capital Shield Signals

Disciplina. Proteção. Consistência.

Se você procura um sinal onde o capital é tratado com respeito e critério profissional, este é o sinal certo.


Sem comentários
2026.01.04 01:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 01:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
