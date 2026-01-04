シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CAPITAL SHIELD SIGNALS
Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
4.73 USD
最悪のトレード:
-35.72 USD
総利益:
18.00 USD (14 845 pips)
総損失:
-35.76 USD (27 839 pips)
最大連続の勝ち:
6 (13.19 USD)
最大連続利益:
13.19 USD (6)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
3.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
7 (70.00%)
短いトレード:
3 (30.00%)
プロフィットファクター:
0.50
期待されたペイオフ:
-1.78 USD
平均利益:
2.25 USD
平均損失:
-17.88 USD
最大連続の負け:
1 (-35.72 USD)
最大連続損失:
-35.72 USD (1)
月間成長:
-8.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.95 USD
最大の:
35.72 USD (34.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.59% (4.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.73 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.19 USD
最大連続損失: -35.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Capital Shield Signals

資本保護と安定した成長

Capital Shield Signals は、長期的で安定した収益バランスの取れたリスク、そして規律ある資金管理を求めるトレーダーのために設計されたプロフェッショナルなトレードシグナルです。

本シグナルは スイングトレード戦略 に基づき、適度な取引頻度で市場の重要な値動きを捉え、過度な取引を避けながら、常に 口座の安定性 を最優先としています。

🔒 シグナルの理念

Capital Shield Signals では、資本の保護を最優先事項としています。
不利な市場環境においても 口座を守り、時間をかけて 着実かつ管理された成長 を実現することを目的としています。

短期的な利益や攻撃的なシステムは追求しません。
私たちが重視するのは 一貫性、規律、そして長期的な持続性 です。

📈 リスクおよび資金管理

  • 推奨最低資金: USD 1,000

  • リスクレベル: バランス型

  • 戦略: スイングトレード

  • 取引頻度: 中程度（高品質なセットアップを重視）

透明かつ比例的なロット調整:

  • USD 1,0001ポジションあたり 0.01 ロット

  • USD 1,000 追加ごとに、1ポジションあたり +0.01 ロット

この方式により、過度なレバレッジを避けながら、口座規模に見合った 秩序ある成長 を可能にします。

⚙️ トレード手法

  • 構造化されたテクニカル分析

  • 感情に左右されない計画的なエントリー

  • 明確に定義されたストップロスとテイクプロフィット

  • 良好なリスク／リワード比

  • マーチンゲールなし

  • グリッド取引なし

  • 高リスク手法なし

すべての取引は 明確で再現性のあるルール に基づいて行われます。

👤 このシグナルに適している方

✔ 資本保護を重視するトレーダー
✔ 安定した長期成長を目指す投資家
✔ 非現実的な約束よりも、規律と管理を重視する方

❌ 投機的または高リスク志向の方には適していません。

💼 透明性と責任

  • MQL5 上で確認可能な実績データ

  • 発信内容と一致した一貫した運用

  • プロフェッショナルで持続可能なアプローチ

月額 USD 30 の料金は、提供者と購読者の双方にとって 長期的な継続を前提とした、誠実で責任あるシグナル であることを示しています。

🛡️ Capital Shield Signals

規律・保護・一貫性

資本を尊重し、プロフェッショナルな基準で運用されるトレードシグナルをお探しなら、
Capital Shield Signals が最適な選択です。


レビューなし
2026.01.04 01:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 01:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
