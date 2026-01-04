Capital Shield Signals

資本保護と安定した成長

Capital Shield Signals は、長期的で安定した収益、バランスの取れたリスク、そして規律ある資金管理を求めるトレーダーのために設計されたプロフェッショナルなトレードシグナルです。

本シグナルは スイングトレード戦略 に基づき、適度な取引頻度で市場の重要な値動きを捉え、過度な取引を避けながら、常に 口座の安定性 を最優先としています。

🔒 シグナルの理念

Capital Shield Signals では、資本の保護を最優先事項としています。

不利な市場環境においても 口座を守り、時間をかけて 着実かつ管理された成長 を実現することを目的としています。

短期的な利益や攻撃的なシステムは追求しません。

私たちが重視するのは 一貫性、規律、そして長期的な持続性 です。

📈 リスクおよび資金管理

推奨最低資金: USD 1,000

リスクレベル: バランス型

戦略: スイングトレード

取引頻度: 中程度（高品質なセットアップを重視）

透明かつ比例的なロット調整:

USD 1,000 → 1ポジションあたり 0.01 ロット

USD 1,000 追加ごとに、1ポジションあたり +0.01 ロット

この方式により、過度なレバレッジを避けながら、口座規模に見合った 秩序ある成長 を可能にします。

⚙️ トレード手法

構造化されたテクニカル分析

感情に左右されない計画的なエントリー

明確に定義されたストップロスとテイクプロフィット

良好なリスク／リワード比

マーチンゲールなし

グリッド取引なし

高リスク手法なし

すべての取引は 明確で再現性のあるルール に基づいて行われます。

👤 このシグナルに適している方

✔ 資本保護を重視するトレーダー

✔ 安定した長期成長を目指す投資家

✔ 非現実的な約束よりも、規律と管理を重視する方

❌ 投機的または高リスク志向の方には適していません。

💼 透明性と責任

MQL5 上で確認可能な実績データ

発信内容と一致した一貫した運用

プロフェッショナルで持続可能なアプローチ

月額 USD 30 の料金は、提供者と購読者の双方にとって 長期的な継続を前提とした、誠実で責任あるシグナル であることを示しています。

🛡️ Capital Shield Signals

規律・保護・一貫性

資本を尊重し、プロフェッショナルな基準で運用されるトレードシグナルをお探しなら、

Capital Shield Signals が最適な選択です。