- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
Capital Shield Signals
資本保護と安定した成長
Capital Shield Signals は、長期的で安定した収益、バランスの取れたリスク、そして規律ある資金管理を求めるトレーダーのために設計されたプロフェッショナルなトレードシグナルです。
本シグナルは スイングトレード戦略 に基づき、適度な取引頻度で市場の重要な値動きを捉え、過度な取引を避けながら、常に 口座の安定性 を最優先としています。
🔒 シグナルの理念
Capital Shield Signals では、資本の保護を最優先事項としています。
不利な市場環境においても 口座を守り、時間をかけて 着実かつ管理された成長 を実現することを目的としています。
短期的な利益や攻撃的なシステムは追求しません。
私たちが重視するのは 一貫性、規律、そして長期的な持続性 です。
📈 リスクおよび資金管理
-
推奨最低資金: USD 1,000
-
リスクレベル: バランス型
-
戦略: スイングトレード
-
取引頻度: 中程度（高品質なセットアップを重視）
透明かつ比例的なロット調整:
-
USD 1,000 → 1ポジションあたり 0.01 ロット
-
USD 1,000 追加ごとに、1ポジションあたり +0.01 ロット
この方式により、過度なレバレッジを避けながら、口座規模に見合った 秩序ある成長 を可能にします。
⚙️ トレード手法
-
構造化されたテクニカル分析
-
感情に左右されない計画的なエントリー
-
明確に定義されたストップロスとテイクプロフィット
-
良好なリスク／リワード比
-
マーチンゲールなし
-
グリッド取引なし
-
高リスク手法なし
すべての取引は 明確で再現性のあるルール に基づいて行われます。
👤 このシグナルに適している方
✔ 資本保護を重視するトレーダー
✔ 安定した長期成長を目指す投資家
✔ 非現実的な約束よりも、規律と管理を重視する方
❌ 投機的または高リスク志向の方には適していません。
💼 透明性と責任
-
MQL5 上で確認可能な実績データ
-
発信内容と一致した一貫した運用
-
プロフェッショナルで持続可能なアプローチ
月額 USD 30 の料金は、提供者と購読者の双方にとって 長期的な継続を前提とした、誠実で責任あるシグナル であることを示しています。
🛡️ Capital Shield Signals
規律・保護・一貫性
資本を尊重し、プロフェッショナルな基準で運用されるトレードシグナルをお探しなら、
Capital Shield Signals が最適な選択です。