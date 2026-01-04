Capital Shield Signals

Protezione del capitale e crescita costante

Capital Shield Signals è un segnale di trading professionale progettato per trader che cercano redditività sostenibile, rischio equilibrato e una gestione disciplinata del capitale.

La strategia si basa sul swing trading, catturando movimenti di mercato rilevanti con una frequenza moderata, evitando l’overtrading e dando sempre priorità alla stabilità del conto.

🔒 Filosofia del segnale

In Capital Shield Signals, la protezione del capitale è la massima priorità.

Il nostro approccio è orientato a proteggere il conto in condizioni di mercato avverse e a favorire una crescita progressiva e controllata nel tempo.

Non perseguiamo guadagni rapidi né utilizziamo sistemi aggressivi. Il nostro obiettivo è coerenza, disciplina e sostenibilità a lungo termine.

📈 Gestione del rischio e del capitale

Capitale minimo consigliato: USD 1.000

Rischio: Equilibrato

Strategia: Swing Trading

Frequenza: Moderata, con focus sulla qualità dei setup

Scalabilità dei lotti trasparente e proporzionale:

Con USD 1.000 → 0,01 lotto per posizione

Per ogni USD 1.000 aggiuntivi, la dimensione della posizione aumenta di +0,01 lotto

Questo sistema consente una crescita strutturata, mantenendo il rischio allineato alla dimensione del conto, senza leva eccessiva.

⚙️ Metodologia operativa

Analisi tecnica strutturata

Ingressi pianificati, senza impulsività

Stop Loss e Take Profit definiti

Rapporto rischio/rendimento favorevole

Nessuna martingala

Nessun grid trading

Nessun sistema ad alto rischio

Ogni operazione segue un piano chiaro e ripetibile.

👤 A chi è rivolto questo segnale?

✔ Trader che valorizzano la protezione del capitale

✔ Investitori che cercano una crescita stabile

✔ Utenti che preferiscono disciplina e controllo rispetto a promesse irrealistiche

❌ Non adatto a profili speculativi o ad alto rischio.

💼 Trasparenza e impegno

Statistiche reali e verificabili su MQL5

Gestione coerente con quanto comunicato

Approccio professionale e sostenibile

Il costo di USD 30 al mese riflette un segnale serio, responsabile e progettato per durare nel tempo, a beneficio sia del fornitore che del sottoscrittore.

🛡️ Capital Shield Signals

Disciplina. Protezione. Coerenza.

Se stai cercando un segnale di trading in cui il capitale viene trattato con rispetto e criteri professionali, Capital Shield Signals è la scelta giusta.