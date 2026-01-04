SegnaliSezioni
Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
4.73 USD
Worst Trade:
-35.72 USD
Profitto lordo:
18.00 USD (14 845 pips)
Perdita lorda:
-35.76 USD (27 839 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (13.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-17.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-35.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.72 USD (1)
Crescita mensile:
-8.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.95 USD
Massimale:
35.72 USD (34.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.59% (4.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.73 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.19 USD
Massima perdita consecutiva: -35.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Capital Shield Signals

Protezione del capitale e crescita costante

Capital Shield Signals è un segnale di trading professionale progettato per trader che cercano redditività sostenibile, rischio equilibrato e una gestione disciplinata del capitale.

La strategia si basa sul swing trading, catturando movimenti di mercato rilevanti con una frequenza moderata, evitando l’overtrading e dando sempre priorità alla stabilità del conto.

🔒 Filosofia del segnale

In Capital Shield Signals, la protezione del capitale è la massima priorità.
Il nostro approccio è orientato a proteggere il conto in condizioni di mercato avverse e a favorire una crescita progressiva e controllata nel tempo.

Non perseguiamo guadagni rapidi né utilizziamo sistemi aggressivi. Il nostro obiettivo è coerenza, disciplina e sostenibilità a lungo termine.

📈 Gestione del rischio e del capitale

  • Capitale minimo consigliato: USD 1.000

  • Rischio: Equilibrato

  • Strategia: Swing Trading

  • Frequenza: Moderata, con focus sulla qualità dei setup

Scalabilità dei lotti trasparente e proporzionale:

  • Con USD 1.0000,01 lotto per posizione

  • Per ogni USD 1.000 aggiuntivi, la dimensione della posizione aumenta di +0,01 lotto

Questo sistema consente una crescita strutturata, mantenendo il rischio allineato alla dimensione del conto, senza leva eccessiva.

⚙️ Metodologia operativa

  • Analisi tecnica strutturata

  • Ingressi pianificati, senza impulsività

  • Stop Loss e Take Profit definiti

  • Rapporto rischio/rendimento favorevole

  • Nessuna martingala

  • Nessun grid trading

  • Nessun sistema ad alto rischio

Ogni operazione segue un piano chiaro e ripetibile.

👤 A chi è rivolto questo segnale?

✔ Trader che valorizzano la protezione del capitale
✔ Investitori che cercano una crescita stabile
✔ Utenti che preferiscono disciplina e controllo rispetto a promesse irrealistiche

❌ Non adatto a profili speculativi o ad alto rischio.

💼 Trasparenza e impegno

  • Statistiche reali e verificabili su MQL5

  • Gestione coerente con quanto comunicato

  • Approccio professionale e sostenibile

Il costo di USD 30 al mese riflette un segnale serio, responsabile e progettato per durare nel tempo, a beneficio sia del fornitore che del sottoscrittore.

🛡️ Capital Shield Signals

Disciplina. Protezione. Coerenza.

Se stai cercando un segnale di trading in cui il capitale viene trattato con rispetto e criteri professionali, Capital Shield Signals è la scelta giusta.


Non ci sono recensioni
2026.01.04 01:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 01:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
