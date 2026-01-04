- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
Capital Shield Signals
Protezione del capitale e crescita costante
Capital Shield Signals è un segnale di trading professionale progettato per trader che cercano redditività sostenibile, rischio equilibrato e una gestione disciplinata del capitale.
La strategia si basa sul swing trading, catturando movimenti di mercato rilevanti con una frequenza moderata, evitando l’overtrading e dando sempre priorità alla stabilità del conto.
🔒 Filosofia del segnale
In Capital Shield Signals, la protezione del capitale è la massima priorità.
Il nostro approccio è orientato a proteggere il conto in condizioni di mercato avverse e a favorire una crescita progressiva e controllata nel tempo.
Non perseguiamo guadagni rapidi né utilizziamo sistemi aggressivi. Il nostro obiettivo è coerenza, disciplina e sostenibilità a lungo termine.
📈 Gestione del rischio e del capitale
-
Capitale minimo consigliato: USD 1.000
-
Rischio: Equilibrato
-
Strategia: Swing Trading
-
Frequenza: Moderata, con focus sulla qualità dei setup
Scalabilità dei lotti trasparente e proporzionale:
-
Con USD 1.000 → 0,01 lotto per posizione
-
Per ogni USD 1.000 aggiuntivi, la dimensione della posizione aumenta di +0,01 lotto
Questo sistema consente una crescita strutturata, mantenendo il rischio allineato alla dimensione del conto, senza leva eccessiva.
⚙️ Metodologia operativa
-
Analisi tecnica strutturata
-
Ingressi pianificati, senza impulsività
-
Stop Loss e Take Profit definiti
-
Rapporto rischio/rendimento favorevole
-
Nessuna martingala
-
Nessun grid trading
-
Nessun sistema ad alto rischio
Ogni operazione segue un piano chiaro e ripetibile.
👤 A chi è rivolto questo segnale?
✔ Trader che valorizzano la protezione del capitale
✔ Investitori che cercano una crescita stabile
✔ Utenti che preferiscono disciplina e controllo rispetto a promesse irrealistiche
❌ Non adatto a profili speculativi o ad alto rischio.
💼 Trasparenza e impegno
-
Statistiche reali e verificabili su MQL5
-
Gestione coerente con quanto comunicato
-
Approccio professionale e sostenibile
Il costo di USD 30 al mese riflette un segnale serio, responsabile e progettato per durare nel tempo, a beneficio sia del fornitore che del sottoscrittore.
🛡️ Capital Shield Signals
Disciplina. Protezione. Coerenza.
Se stai cercando un segnale di trading in cui il capitale viene trattato con rispetto e criteri professionali, Capital Shield Signals è la scelta giusta.