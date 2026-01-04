SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / CAPITAL SHIELD SIGNALS
Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
8 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (20.00%)
Mejor transacción:
4.73 USD
Peor transacción:
-35.72 USD
Beneficio Bruto:
18.00 USD (14 845 pips)
Pérdidas Brutas:
-35.76 USD (27 839 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (13.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
3.31%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.50
Transacciones Largas:
7 (70.00%)
Transacciones Cortas:
3 (30.00%)
Factor de Beneficio:
0.50
Beneficio Esperado:
-1.78 USD
Beneficio medio:
2.25 USD
Pérdidas medias:
-17.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-35.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.72 USD (1)
Crecimiento al mes:
-8.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.95 USD
Máxima:
35.72 USD (34.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
2.59% (4.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.73 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +13.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Capital Shield Signals

Protección del capital con crecimiento consistente

Capital Shield Signals es una señal de trading profesional diseñada para traders que buscan rentabilidad sostenida, riesgo balanceado y una gestión disciplinada del capital.

La operativa se basa en estrategia swing, capturando movimientos relevantes del mercado con una frecuencia moderada, evitando la sobreoperación y priorizando siempre la estabilidad de la cuenta.

🔒 Filosofía de la señal

En Capital Shield Signals, el capital es la prioridad.
Nuestro enfoque está orientado a proteger la cuenta en escenarios adversos y a crecer de forma progresiva y controlada en el tiempo.

No perseguimos ganancias rápidas ni sistemas agresivos. Buscamos consistencia, disciplina y longevidad operativa.

📈 Gestión del riesgo y capital

  • Capital mínimo recomendado: USD 1.000

  • Riesgo: Balanceado

  • Estrategia: Swing Trading

  • Frecuencia: Moderada, con foco en calidad de setups

Escalado de lotaje transparente y proporcional:

  • Con USD 1.0000.01 lote por posición

  • Por cada USD 1.000 adicionales, se incrementa +0.01 lote por posición

Este sistema permite un crecimiento ordenado, manteniendo el riesgo alineado al tamaño de la cuenta, sin sobreapalancamiento.

⚙️ Metodología operativa

  • Análisis técnico estructurado

  • Entradas planificadas, sin impulsividad

  • Stop Loss y Take Profit definidos

  • Relación riesgo/beneficio favorable

  • Sin martingala

  • Sin grillas

  • Sin sistemas de alto riesgo

Cada operación responde a un plan claro y repetible.

👤 ¿Para quién es esta señal?

✔ Traders que valoran la protección del capital
✔ Inversores que buscan crecimiento estable
✔ Usuarios que prefieren disciplina y control por sobre promesas irreales

❌ No es una señal para perfiles especulativos o de alto riesgo.

💼 Transparencia y compromiso

  • Estadísticas reales y verificables en MQL5

  • Gestión coherente con lo que se comunica

  • Enfoque profesional y sostenible

El valor de USD 30/mes refleja una señal seria, responsable y diseñada para mantenerse en el tiempo, tanto para el proveedor como para el suscriptor.

🛡️ Capital Shield Signals

Disciplina. Protección. Consistencia.

Si buscas una señal donde el capital sea tratado con respeto y criterio profesional, esta es tu señal.


No hay comentarios
2026.01.04 01:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 01:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada