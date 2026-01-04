- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
Capital Shield Signals
Protección del capital con crecimiento consistente
Capital Shield Signals es una señal de trading profesional diseñada para traders que buscan rentabilidad sostenida, riesgo balanceado y una gestión disciplinada del capital.
La operativa se basa en estrategia swing, capturando movimientos relevantes del mercado con una frecuencia moderada, evitando la sobreoperación y priorizando siempre la estabilidad de la cuenta.
🔒 Filosofía de la señal
En Capital Shield Signals, el capital es la prioridad.
Nuestro enfoque está orientado a proteger la cuenta en escenarios adversos y a crecer de forma progresiva y controlada en el tiempo.
No perseguimos ganancias rápidas ni sistemas agresivos. Buscamos consistencia, disciplina y longevidad operativa.
📈 Gestión del riesgo y capital
-
Capital mínimo recomendado: USD 1.000
-
Riesgo: Balanceado
-
Estrategia: Swing Trading
-
Frecuencia: Moderada, con foco en calidad de setups
Escalado de lotaje transparente y proporcional:
-
Con USD 1.000 → 0.01 lote por posición
-
Por cada USD 1.000 adicionales, se incrementa +0.01 lote por posición
Este sistema permite un crecimiento ordenado, manteniendo el riesgo alineado al tamaño de la cuenta, sin sobreapalancamiento.
⚙️ Metodología operativa
-
Análisis técnico estructurado
-
Entradas planificadas, sin impulsividad
-
Stop Loss y Take Profit definidos
-
Relación riesgo/beneficio favorable
-
Sin martingala
-
Sin grillas
-
Sin sistemas de alto riesgo
Cada operación responde a un plan claro y repetible.
👤 ¿Para quién es esta señal?
✔ Traders que valoran la protección del capital
✔ Inversores que buscan crecimiento estable
✔ Usuarios que prefieren disciplina y control por sobre promesas irreales
❌ No es una señal para perfiles especulativos o de alto riesgo.
💼 Transparencia y compromiso
-
Estadísticas reales y verificables en MQL5
-
Gestión coherente con lo que se comunica
-
Enfoque profesional y sostenible
El valor de USD 30/mes refleja una señal seria, responsable y diseñada para mantenerse en el tiempo, tanto para el proveedor como para el suscriptor.
🛡️ Capital Shield Signals
Disciplina. Protección. Consistencia.
Si buscas una señal donde el capital sea tratado con respeto y criterio profesional, esta es tu señal.