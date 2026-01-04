Capital Shield Signals

Protección del capital con crecimiento consistente

Capital Shield Signals es una señal de trading profesional diseñada para traders que buscan rentabilidad sostenida, riesgo balanceado y una gestión disciplinada del capital.

La operativa se basa en estrategia swing, capturando movimientos relevantes del mercado con una frecuencia moderada, evitando la sobreoperación y priorizando siempre la estabilidad de la cuenta.

🔒 Filosofía de la señal

En Capital Shield Signals, el capital es la prioridad.

Nuestro enfoque está orientado a proteger la cuenta en escenarios adversos y a crecer de forma progresiva y controlada en el tiempo.

No perseguimos ganancias rápidas ni sistemas agresivos. Buscamos consistencia, disciplina y longevidad operativa.

📈 Gestión del riesgo y capital

Capital mínimo recomendado: USD 1.000

Riesgo: Balanceado

Estrategia: Swing Trading

Frecuencia: Moderada, con foco en calidad de setups

Escalado de lotaje transparente y proporcional:

Con USD 1.000 → 0.01 lote por posición

Por cada USD 1.000 adicionales, se incrementa +0.01 lote por posición

Este sistema permite un crecimiento ordenado, manteniendo el riesgo alineado al tamaño de la cuenta, sin sobreapalancamiento.

⚙️ Metodología operativa

Análisis técnico estructurado

Entradas planificadas, sin impulsividad

Stop Loss y Take Profit definidos

Relación riesgo/beneficio favorable

Sin martingala

Sin grillas

Sin sistemas de alto riesgo

Cada operación responde a un plan claro y repetible.

👤 ¿Para quién es esta señal?

✔ Traders que valoran la protección del capital

✔ Inversores que buscan crecimiento estable

✔ Usuarios que prefieren disciplina y control por sobre promesas irreales

❌ No es una señal para perfiles especulativos o de alto riesgo.

💼 Transparencia y compromiso

Estadísticas reales y verificables en MQL5

Gestión coherente con lo que se comunica

Enfoque profesional y sostenible

El valor de USD 30/mes refleja una señal seria, responsable y diseñada para mantenerse en el tiempo, tanto para el proveedor como para el suscriptor.

🛡️ Capital Shield Signals

Disciplina. Protección. Consistencia.

Si buscas una señal donde el capital sea tratado con respeto y criterio profesional, esta es tu señal.