Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0 리뷰
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -8%
FPMarketsSC-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
15
이익 거래:
13 (86.66%)
손실 거래:
2 (13.33%)
최고의 거래:
4.73 USD
최악의 거래:
-35.72 USD
총 수익:
33.45 USD (16 388 pips)
총 손실:
-35.76 USD (27 839 pips)
연속 최대 이익:
11 (28.64 USD)
연속 최대 이익:
28.64 USD (11)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.31%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
12 (80.00%)
숏(주식차입매도):
3 (20.00%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.15 USD
평균 이익:
2.57 USD
평균 손실:
-17.88 USD
연속 최대 손실:
1 (-35.72 USD)
연속 최대 손실:
-35.72 USD (1)
월별 성장률:
-7.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
30.95 USD
최대한의:
35.72 USD (34.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.44% (35.72 USD)
자본금별:
3.61% (37.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 6
GBPUSD 5
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 13
GBPUSD 15
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 1.5K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.73 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +28.64 USD
연속 최대 손실: -35.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Capital Shield Signals

자본 보호와 안정적인 성장

Capital Shield Signals지속적인 수익성, 균형 잡힌 리스크, 그리고 규율 있는 자본 관리를 추구하는 트레이더를 위해 설계된 전문 트레이딩 시그널입니다.

본 시그널은 스윙 트레이딩 전략을 기반으로 하여, 적절한 거래 빈도로 시장의 중요한 움직임을 포착하고 과도한 매매를 피하며, 항상 계좌의 안정성을 최우선으로 합니다.

🔒 시그널 철학

Capital Shield Signals에서는 자본 보호를 가장 중요한 가치로 삼습니다.
불리한 시장 환경에서도 계좌를 보호하고, 시간이 지남에 따라 점진적이고 통제된 성장을 달성하는 데 중점을 둡니다.

단기적인 고수익이나 공격적인 시스템을 추구하지 않습니다.
우리가 지향하는 핵심은 일관성, 규율, 그리고 장기적인 지속 가능성입니다.

📈 리스크 및 자본 관리

  • 권장 최소 자본: USD 1,000

  • 리스크 수준: 균형형

  • 전략: 스윙 트레이딩

  • 거래 빈도: 중간 수준 (고품질 셋업 중심)

투명하고 비례적인 로트 조정 방식:

  • USD 1,000포지션당 0.01 로트

  • USD 1,000 추가 시마다 포지션당 +0.01 로트

이 방식은 과도한 레버리지를 피하면서 계좌 규모에 맞는 질서 있는 성장을 가능하게 합니다.

⚙️ 트레이딩 방법론

  • 구조화된 기술적 분석

  • 충동 없는 계획된 진입

  • 명확하게 정의된 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit)

  • 우수한 리스크/보상 비율

  • 마틴게일 미사용

  • 그리드 트레이딩 미사용

  • 고위험 시스템 미사용

모든 거래는 명확하고 반복 가능한 계획에 따라 실행됩니다.

👤 이 시그널이 적합한 대상

✔ 자본 보호를 중시하는 트레이더
✔ 장기적이고 안정적인 성장을 추구하는 투자자
✔ 비현실적인 약속보다 규율과 통제를 선호하는 사용자

❌ 투기적이거나 고위험 성향의 트레이더에게는 적합하지 않습니다.

💼 투명성과 책임

  • MQL5에서 확인 가능한 실제 거래 통계

  • 전달되는 내용과 일관된 운영

  • 전문적이고 지속 가능한 접근 방식

월 USD 30의 구독료는 제공자와 구독자 모두에게 장기적인 지속성을 목표로 한, 진지하고 책임 있는 시그널임을 의미합니다.

🛡️ Capital Shield Signals

규율 · 보호 · 일관성

자본을 존중하고 전문적인 기준으로 운용되는 트레이딩 시그널을 찾고 있다면,
Capital Shield Signals가 최적의 선택입니다.


