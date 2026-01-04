Capital Shield Signals

자본 보호와 안정적인 성장

Capital Shield Signals는 지속적인 수익성, 균형 잡힌 리스크, 그리고 규율 있는 자본 관리를 추구하는 트레이더를 위해 설계된 전문 트레이딩 시그널입니다.

본 시그널은 스윙 트레이딩 전략을 기반으로 하여, 적절한 거래 빈도로 시장의 중요한 움직임을 포착하고 과도한 매매를 피하며, 항상 계좌의 안정성을 최우선으로 합니다.

🔒 시그널 철학

Capital Shield Signals에서는 자본 보호를 가장 중요한 가치로 삼습니다.

불리한 시장 환경에서도 계좌를 보호하고, 시간이 지남에 따라 점진적이고 통제된 성장을 달성하는 데 중점을 둡니다.

단기적인 고수익이나 공격적인 시스템을 추구하지 않습니다.

우리가 지향하는 핵심은 일관성, 규율, 그리고 장기적인 지속 가능성입니다.

📈 리스크 및 자본 관리

권장 최소 자본: USD 1,000

리스크 수준: 균형형

전략: 스윙 트레이딩

거래 빈도: 중간 수준 (고품질 셋업 중심)

투명하고 비례적인 로트 조정 방식:

USD 1,000 → 포지션당 0.01 로트

USD 1,000 추가 시마다 포지션당 +0.01 로트

이 방식은 과도한 레버리지를 피하면서 계좌 규모에 맞는 질서 있는 성장을 가능하게 합니다.

⚙️ 트레이딩 방법론

구조화된 기술적 분석

충동 없는 계획된 진입

명확하게 정의된 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit)

우수한 리스크/보상 비율

마틴게일 미사용

그리드 트레이딩 미사용

고위험 시스템 미사용

모든 거래는 명확하고 반복 가능한 계획에 따라 실행됩니다.

👤 이 시그널이 적합한 대상

✔ 자본 보호를 중시하는 트레이더

✔ 장기적이고 안정적인 성장을 추구하는 투자자

✔ 비현실적인 약속보다 규율과 통제를 선호하는 사용자

❌ 투기적이거나 고위험 성향의 트레이더에게는 적합하지 않습니다.

💼 투명성과 책임

MQL5에서 확인 가능한 실제 거래 통계

전달되는 내용과 일관된 운영

전문적이고 지속 가능한 접근 방식

월 USD 30의 구독료는 제공자와 구독자 모두에게 장기적인 지속성을 목표로 한, 진지하고 책임 있는 시그널임을 의미합니다.

🛡️ Capital Shield Signals

규율 · 보호 · 일관성

자본을 존중하고 전문적인 기준으로 운용되는 트레이딩 시그널을 찾고 있다면,

Capital Shield Signals가 최적의 선택입니다.