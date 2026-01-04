Capital Shield Signals

Kapitalschutz mit kontinuierlichem Wachstum

Capital Shield Signals ist ein professionelles Trading-Signal, das für Trader entwickelt wurde, die nachhaltige Rentabilität, ausgewogenes Risiko und eine disziplinierte Kapitalverwaltung anstreben.

Die Strategie basiert auf Swing Trading und zielt darauf ab, relevante Marktbewegungen mit moderater Handelsfrequenz zu nutzen, Überhandel zu vermeiden und stets die Stabilität des Kontos zu priorisieren.

🔒 Philosophie des Signals

Bei Capital Shield Signals steht der Schutz des Kapitals an erster Stelle.

Unser Ansatz konzentriert sich darauf, das Konto in ungünstigen Marktphasen zu schützen und über die Zeit ein kontrolliertes und schrittweises Wachstum zu erzielen.

Wir verfolgen keine schnellen Gewinne und setzen keine aggressiven Systeme ein. Unser Fokus liegt auf Konsistenz, Disziplin und langfristiger Nachhaltigkeit.

📈 Risiko- und Kapitalmanagement

Empfohlenes Mindestkapital: USD 1.000

Risiko: Ausgewogen

Strategie: Swing Trading

Handelsfrequenz: Moderat, mit Fokus auf qualitativ hochwertige Setups

Transparente und proportionale Lot-Skalierung:

Mit USD 1.000 → 0,01 Lot pro Position

Für jede zusätzlichen USD 1.000 erhöht sich die Positionsgröße um +0,01 Lot

Dieses System ermöglicht ein strukturiertes Wachstum und hält das Risiko im Einklang mit der Kontogröße, ohne übermäßige Hebelwirkung.

⚙️ Handelsmethodik

Strukturierte technische Analyse

Geplante Einstiege ohne impulsive Entscheidungen

Klar definierte Stop Loss und Take Profit

Günstiges Risiko-/Ertragsverhältnis

Kein Martingale

Kein Grid-Trading

Keine Hochrisikosysteme

Jeder Trade folgt einem klaren und reproduzierbaren Plan.

👤 Für wen ist dieses Signal geeignet?

✔ Trader, die Kapitalschutz schätzen

✔ Investoren mit Fokus auf stabiles, langfristiges Wachstum

✔ Nutzer, die Disziplin und Kontrolle unrealistischen Versprechen vorziehen

❌ Nicht geeignet für spekulative oder risikofreudige Handelsstile.

💼 Transparenz und Verpflichtung

Reale und überprüfbare Statistiken auf MQL5

Handelsmanagement im Einklang mit der Kommunikation

Professioneller und nachhaltiger Ansatz

Der Preis von USD 30 pro Monat spiegelt ein seriöses, verantwortungsbewusstes Signal wider, das auf langfristige Beständigkeit ausgelegt ist – sowohl für Anbieter als auch für Abonnenten.

🛡️ Capital Shield Signals

Disziplin. Schutz. Beständigkeit.

Wenn Sie ein Trading-Signal suchen, bei dem Kapital mit Respekt und professionellem Anspruch behandelt wird, ist dies Ihr Signal.