- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
Capital Shield Signals
Kapitalschutz mit kontinuierlichem Wachstum
Capital Shield Signals ist ein professionelles Trading-Signal, das für Trader entwickelt wurde, die nachhaltige Rentabilität, ausgewogenes Risiko und eine disziplinierte Kapitalverwaltung anstreben.
Die Strategie basiert auf Swing Trading und zielt darauf ab, relevante Marktbewegungen mit moderater Handelsfrequenz zu nutzen, Überhandel zu vermeiden und stets die Stabilität des Kontos zu priorisieren.
🔒 Philosophie des Signals
Bei Capital Shield Signals steht der Schutz des Kapitals an erster Stelle.
Unser Ansatz konzentriert sich darauf, das Konto in ungünstigen Marktphasen zu schützen und über die Zeit ein kontrolliertes und schrittweises Wachstum zu erzielen.
Wir verfolgen keine schnellen Gewinne und setzen keine aggressiven Systeme ein. Unser Fokus liegt auf Konsistenz, Disziplin und langfristiger Nachhaltigkeit.
📈 Risiko- und Kapitalmanagement
-
Empfohlenes Mindestkapital: USD 1.000
-
Risiko: Ausgewogen
-
Strategie: Swing Trading
-
Handelsfrequenz: Moderat, mit Fokus auf qualitativ hochwertige Setups
Transparente und proportionale Lot-Skalierung:
-
Mit USD 1.000 → 0,01 Lot pro Position
-
Für jede zusätzlichen USD 1.000 erhöht sich die Positionsgröße um +0,01 Lot
Dieses System ermöglicht ein strukturiertes Wachstum und hält das Risiko im Einklang mit der Kontogröße, ohne übermäßige Hebelwirkung.
⚙️ Handelsmethodik
-
Strukturierte technische Analyse
-
Geplante Einstiege ohne impulsive Entscheidungen
-
Klar definierte Stop Loss und Take Profit
-
Günstiges Risiko-/Ertragsverhältnis
-
Kein Martingale
-
Kein Grid-Trading
-
Keine Hochrisikosysteme
Jeder Trade folgt einem klaren und reproduzierbaren Plan.
👤 Für wen ist dieses Signal geeignet?
✔ Trader, die Kapitalschutz schätzen
✔ Investoren mit Fokus auf stabiles, langfristiges Wachstum
✔ Nutzer, die Disziplin und Kontrolle unrealistischen Versprechen vorziehen
❌ Nicht geeignet für spekulative oder risikofreudige Handelsstile.
💼 Transparenz und Verpflichtung
-
Reale und überprüfbare Statistiken auf MQL5
-
Handelsmanagement im Einklang mit der Kommunikation
-
Professioneller und nachhaltiger Ansatz
Der Preis von USD 30 pro Monat spiegelt ein seriöses, verantwortungsbewusstes Signal wider, das auf langfristige Beständigkeit ausgelegt ist – sowohl für Anbieter als auch für Abonnenten.
🛡️ Capital Shield Signals
Disziplin. Schutz. Beständigkeit.
Wenn Sie ein Trading-Signal suchen, bei dem Kapital mit Respekt und professionellem Anspruch behandelt wird, ist dies Ihr Signal.