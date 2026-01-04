SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / CAPITAL SHIELD SIGNALS
Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
8 (80.00%)
Verlusttrades:
2 (20.00%)
Bester Trade:
4.73 USD
Schlechtester Trade:
-35.72 USD
Bruttoprofit:
18.00 USD (14 845 pips)
Bruttoverlust:
-35.76 USD (27 839 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (13.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.19 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
3.31%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.50
Long-Positionen:
7 (70.00%)
Short-Positionen:
3 (30.00%)
Profit-Faktor:
0.50
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-35.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.72 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-8.88%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.95 USD
Maximaler:
35.72 USD (34.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
2.59% (4.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.73 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Capital Shield Signals

Kapitalschutz mit kontinuierlichem Wachstum

Capital Shield Signals ist ein professionelles Trading-Signal, das für Trader entwickelt wurde, die nachhaltige Rentabilität, ausgewogenes Risiko und eine disziplinierte Kapitalverwaltung anstreben.

Die Strategie basiert auf Swing Trading und zielt darauf ab, relevante Marktbewegungen mit moderater Handelsfrequenz zu nutzen, Überhandel zu vermeiden und stets die Stabilität des Kontos zu priorisieren.

🔒 Philosophie des Signals

Bei Capital Shield Signals steht der Schutz des Kapitals an erster Stelle.
Unser Ansatz konzentriert sich darauf, das Konto in ungünstigen Marktphasen zu schützen und über die Zeit ein kontrolliertes und schrittweises Wachstum zu erzielen.

Wir verfolgen keine schnellen Gewinne und setzen keine aggressiven Systeme ein. Unser Fokus liegt auf Konsistenz, Disziplin und langfristiger Nachhaltigkeit.

📈 Risiko- und Kapitalmanagement

  • Empfohlenes Mindestkapital: USD 1.000

  • Risiko: Ausgewogen

  • Strategie: Swing Trading

  • Handelsfrequenz: Moderat, mit Fokus auf qualitativ hochwertige Setups

Transparente und proportionale Lot-Skalierung:

  • Mit USD 1.0000,01 Lot pro Position

  • Für jede zusätzlichen USD 1.000 erhöht sich die Positionsgröße um +0,01 Lot

Dieses System ermöglicht ein strukturiertes Wachstum und hält das Risiko im Einklang mit der Kontogröße, ohne übermäßige Hebelwirkung.

⚙️ Handelsmethodik

  • Strukturierte technische Analyse

  • Geplante Einstiege ohne impulsive Entscheidungen

  • Klar definierte Stop Loss und Take Profit

  • Günstiges Risiko-/Ertragsverhältnis

  • Kein Martingale

  • Kein Grid-Trading

  • Keine Hochrisikosysteme

Jeder Trade folgt einem klaren und reproduzierbaren Plan.

👤 Für wen ist dieses Signal geeignet?

✔ Trader, die Kapitalschutz schätzen
✔ Investoren mit Fokus auf stabiles, langfristiges Wachstum
✔ Nutzer, die Disziplin und Kontrolle unrealistischen Versprechen vorziehen

❌ Nicht geeignet für spekulative oder risikofreudige Handelsstile.

💼 Transparenz und Verpflichtung

  • Reale und überprüfbare Statistiken auf MQL5

  • Handelsmanagement im Einklang mit der Kommunikation

  • Professioneller und nachhaltiger Ansatz

Der Preis von USD 30 pro Monat spiegelt ein seriöses, verantwortungsbewusstes Signal wider, das auf langfristige Beständigkeit ausgelegt ist – sowohl für Anbieter als auch für Abonnenten.

🛡️ Capital Shield Signals

Disziplin. Schutz. Beständigkeit.

Wenn Sie ein Trading-Signal suchen, bei dem Kapital mit Respekt und professionellem Anspruch behandelt wird, ist dies Ihr Signal.


Keine Bewertungen
2026.01.04 01:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 01:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
