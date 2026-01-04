- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
Capital Shield Signals
Защита капитала и стабильный рост
Capital Shield Signals — это профессиональный торговый сигнал, созданный для трейдеров, которые стремятся к устойчивой доходности, сбалансированному риску и дисциплинированному управлению капиталом.
Стратегия основана на свинг-трейдинге, что позволяет захватывать значимые рыночные движения с умеренной частотой, избегая избыточной торговли и всегда ставя во главу угла стабильность торгового счёта.
🔒 Философия сигнала
В Capital Shield Signals приоритетом является сохранность капитала.
Наш подход направлен на защиту счёта в неблагоприятных рыночных условиях и постепенный, контролируемый рост в долгосрочной перспективе.
Мы не стремимся к быстрым прибылям и не используем агрессивные системы. Наши ключевые принципы — последовательность, дисциплина и долгосрочная устойчивость.
📈 Управление рисками и капиталом
-
Рекомендуемый минимальный капитал: USD 1,000
-
Риск: Сбалансированный
-
Стратегия: Свинг-трейдинг
-
Частота сделок: Умеренная, с акцентом на качество сетапов
Прозрачное и пропорциональное масштабирование лота:
-
При капитале USD 1,000 → 0.01 лота на позицию
-
За каждые дополнительные USD 1,000 размер позиции увеличивается на +0.01 лота
Такая система обеспечивает упорядоченный рост и поддерживает риск в соответствии с размером счёта, без избыточного кредитного плеча.
⚙️ Торговая методология
-
Структурированный технический анализ
-
Плановые входы без импульсивных решений
-
Чётко определённые Stop Loss и Take Profit
-
Благоприятное соотношение риск/прибыль
-
Без мартингейла
-
Без сеток
-
Без высокорисковых систем
Каждая сделка осуществляется по чёткому и повторяемому плану.
👤 Для кого предназначен этот сигнал?
✔ Трейдеры, которые ценят защиту капитала
✔ Инвесторы, ориентированные на стабильный рост
✔ Пользователи, предпочитающие дисциплину и контроль нереалистичным обещаниям
❌ Не подходит для спекулятивных или высокорисковых стратегий.
💼 Прозрачность и ответственность
-
Реальная и проверяемая статистика на платформе MQL5
-
Управление, соответствующее заявленным принципам
-
Профессиональный и устойчивый подход
Стоимость USD 30 в месяц отражает серьёзный и ответственный сервис, созданный для долгосрочного сотрудничества как с провайдером, так и с подписчиками.
🛡️ Capital Shield Signals
Дисциплина. Защита. Последовательность.
Если вы ищете торговый сигнал, в котором капиталу уделяется должное внимание и применяется профессиональный подход, — это ваш выбор.