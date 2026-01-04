СигналыРазделы
Alexis Potthoff

CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
4.73 USD
Худший трейд:
-35.72 USD
Общая прибыль:
18.00 USD (14 845 pips)
Общий убыток:
-35.76 USD (27 839 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (13.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
3.31%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
7 (70.00%)
Коротких трейдов:
3 (30.00%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-1.78 USD
Средняя прибыль:
2.25 USD
Средний убыток:
-17.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-35.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.72 USD (1)
Прирост в месяц:
-8.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.95 USD
Максимальная:
35.72 USD (34.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.59% (4.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.73 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.19 USD
Макс. убыток в серии: -35.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Capital Shield Signals

Защита капитала и стабильный рост

Capital Shield Signals — это профессиональный торговый сигнал, созданный для трейдеров, которые стремятся к устойчивой доходности, сбалансированному риску и дисциплинированному управлению капиталом.

Стратегия основана на свинг-трейдинге, что позволяет захватывать значимые рыночные движения с умеренной частотой, избегая избыточной торговли и всегда ставя во главу угла стабильность торгового счёта.

🔒 Философия сигнала

В Capital Shield Signals приоритетом является сохранность капитала.
Наш подход направлен на защиту счёта в неблагоприятных рыночных условиях и постепенный, контролируемый рост в долгосрочной перспективе.

Мы не стремимся к быстрым прибылям и не используем агрессивные системы. Наши ключевые принципы — последовательность, дисциплина и долгосрочная устойчивость.

📈 Управление рисками и капиталом

  • Рекомендуемый минимальный капитал: USD 1,000

  • Риск: Сбалансированный

  • Стратегия: Свинг-трейдинг

  • Частота сделок: Умеренная, с акцентом на качество сетапов

Прозрачное и пропорциональное масштабирование лота:

  • При капитале USD 1,0000.01 лота на позицию

  • За каждые дополнительные USD 1,000 размер позиции увеличивается на +0.01 лота

Такая система обеспечивает упорядоченный рост и поддерживает риск в соответствии с размером счёта, без избыточного кредитного плеча.

⚙️ Торговая методология

  • Структурированный технический анализ

  • Плановые входы без импульсивных решений

  • Чётко определённые Stop Loss и Take Profit

  • Благоприятное соотношение риск/прибыль

  • Без мартингейла

  • Без сеток

  • Без высокорисковых систем

Каждая сделка осуществляется по чёткому и повторяемому плану.

👤 Для кого предназначен этот сигнал?

✔ Трейдеры, которые ценят защиту капитала
✔ Инвесторы, ориентированные на стабильный рост
✔ Пользователи, предпочитающие дисциплину и контроль нереалистичным обещаниям

❌ Не подходит для спекулятивных или высокорисковых стратегий.

💼 Прозрачность и ответственность

  • Реальная и проверяемая статистика на платформе MQL5

  • Управление, соответствующее заявленным принципам

  • Профессиональный и устойчивый подход

Стоимость USD 30 в месяц отражает серьёзный и ответственный сервис, созданный для долгосрочного сотрудничества как с провайдером, так и с подписчиками.

🛡️ Capital Shield Signals

Дисциплина. Защита. Последовательность.

Если вы ищете торговый сигнал, в котором капиталу уделяется должное внимание и применяется профессиональный подход, — это ваш выбор.


Нет отзывов
2026.01.04 01:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 01:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
