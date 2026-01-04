Capital Shield Signals

Защита капитала и стабильный рост

Capital Shield Signals — это профессиональный торговый сигнал, созданный для трейдеров, которые стремятся к устойчивой доходности, сбалансированному риску и дисциплинированному управлению капиталом.

Стратегия основана на свинг-трейдинге, что позволяет захватывать значимые рыночные движения с умеренной частотой, избегая избыточной торговли и всегда ставя во главу угла стабильность торгового счёта.

🔒 Философия сигнала

В Capital Shield Signals приоритетом является сохранность капитала.

Наш подход направлен на защиту счёта в неблагоприятных рыночных условиях и постепенный, контролируемый рост в долгосрочной перспективе.

Мы не стремимся к быстрым прибылям и не используем агрессивные системы. Наши ключевые принципы — последовательность, дисциплина и долгосрочная устойчивость.

📈 Управление рисками и капиталом

Рекомендуемый минимальный капитал: USD 1,000

Риск: Сбалансированный

Стратегия: Свинг-трейдинг

Частота сделок: Умеренная, с акцентом на качество сетапов

Прозрачное и пропорциональное масштабирование лота:

При капитале USD 1,000 → 0.01 лота на позицию

За каждые дополнительные USD 1,000 размер позиции увеличивается на +0.01 лота

Такая система обеспечивает упорядоченный рост и поддерживает риск в соответствии с размером счёта, без избыточного кредитного плеча.

⚙️ Торговая методология

Структурированный технический анализ

Плановые входы без импульсивных решений

Чётко определённые Stop Loss и Take Profit

Благоприятное соотношение риск/прибыль

Без мартингейла

Без сеток

Без высокорисковых систем

Каждая сделка осуществляется по чёткому и повторяемому плану.

👤 Для кого предназначен этот сигнал?

✔ Трейдеры, которые ценят защиту капитала

✔ Инвесторы, ориентированные на стабильный рост

✔ Пользователи, предпочитающие дисциплину и контроль нереалистичным обещаниям

❌ Не подходит для спекулятивных или высокорисковых стратегий.

💼 Прозрачность и ответственность

Реальная и проверяемая статистика на платформе MQL5

Управление, соответствующее заявленным принципам

Профессиональный и устойчивый подход

Стоимость USD 30 в месяц отражает серьёзный и ответственный сервис, созданный для долгосрочного сотрудничества как с провайдером, так и с подписчиками.

🛡️ Capital Shield Signals

Дисциплина. Защита. Последовательность.

Если вы ищете торговый сигнал, в котором капиталу уделяется должное внимание и применяется профессиональный подход, — это ваш выбор.