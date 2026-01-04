Capital Shield Signals

Protection du capital et croissance régulière

Capital Shield Signals est un signal de trading professionnel conçu pour les traders qui recherchent une rentabilité durable, un risque équilibré et une gestion disciplinée du capital.

La stratégie repose sur le swing trading, permettant de capter des mouvements de marché significatifs avec une fréquence modérée, en évitant le sur-trading et en donnant toujours la priorité à la stabilité du compte.

🔒 Philosophie du signal

Chez Capital Shield Signals, la protection du capital est une priorité absolue.

Notre approche vise à préserver le compte dans des conditions de marché défavorables et à assurer une croissance progressive et contrôlée dans le temps.

Nous ne recherchons ni des gains rapides ni des systèmes agressifs. Notre objectif est la constance, la discipline et la pérennité à long terme.

📈 Gestion du risque et du capital

Capital minimum recommandé : USD 1 000

Risque : Équilibré

Stratégie : Swing Trading

Fréquence : Modérée, avec un accent sur la qualité des configurations

Ajustement des lots transparent et proportionnel :

Avec USD 1 000 → 0,01 lot par position

Pour chaque USD 1 000 supplémentaire, la taille de position augmente de +0,01 lot

Ce système permet une croissance structurée tout en maintenant le risque aligné sur la taille du compte, sans effet de levier excessif.

⚙️ Méthodologie de trading

Analyse technique structurée

Entrées planifiées, sans impulsivité

Stop Loss et Take Profit clairement définis

Ratio risque/rendement favorable

Sans martingale

Sans trading en grille

Sans systèmes à haut risque

Chaque opération suit un plan clair et reproductible.

👤 À qui s’adresse ce signal ?

✔ Traders attachés à la protection du capital

✔ Investisseurs recherchant une croissance stable

✔ Utilisateurs privilégiant la discipline et le contrôle plutôt que des promesses irréalistes

❌ Non adapté aux profils spéculatifs ou à haut risque.

💼 Transparence et engagement

Statistiques réelles et vérifiables sur MQL5

Gestion cohérente avec les principes annoncés

Approche professionnelle et durable

Le tarif de USD 30 par mois reflète un signal sérieux, responsable et conçu pour durer, au bénéfice du fournisseur comme des abonnés.

🛡️ Capital Shield Signals

Discipline. Protection. Constance.

Si vous recherchez un signal de trading où le capital est traité avec respect et selon des critères professionnels, Capital Shield Signals est fait pour vous.