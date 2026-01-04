- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUS200
|1
|JP225
|1
|WTI
|1
|HK50
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|13
|AUS200
|0
|JP225
|0
|WTI
|5
|HK50
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUS200
|-389
|JP225
|13K
|WTI
|473
|HK50
|-27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
Capital Shield Signals
Protection du capital et croissance régulière
Capital Shield Signals est un signal de trading professionnel conçu pour les traders qui recherchent une rentabilité durable, un risque équilibré et une gestion disciplinée du capital.
La stratégie repose sur le swing trading, permettant de capter des mouvements de marché significatifs avec une fréquence modérée, en évitant le sur-trading et en donnant toujours la priorité à la stabilité du compte.
🔒 Philosophie du signal
Chez Capital Shield Signals, la protection du capital est une priorité absolue.
Notre approche vise à préserver le compte dans des conditions de marché défavorables et à assurer une croissance progressive et contrôlée dans le temps.
Nous ne recherchons ni des gains rapides ni des systèmes agressifs. Notre objectif est la constance, la discipline et la pérennité à long terme.
📈 Gestion du risque et du capital
-
Capital minimum recommandé : USD 1 000
-
Risque : Équilibré
-
Stratégie : Swing Trading
-
Fréquence : Modérée, avec un accent sur la qualité des configurations
Ajustement des lots transparent et proportionnel :
-
Avec USD 1 000 → 0,01 lot par position
-
Pour chaque USD 1 000 supplémentaire, la taille de position augmente de +0,01 lot
Ce système permet une croissance structurée tout en maintenant le risque aligné sur la taille du compte, sans effet de levier excessif.
⚙️ Méthodologie de trading
-
Analyse technique structurée
-
Entrées planifiées, sans impulsivité
-
Stop Loss et Take Profit clairement définis
-
Ratio risque/rendement favorable
-
Sans martingale
-
Sans trading en grille
-
Sans systèmes à haut risque
Chaque opération suit un plan clair et reproductible.
👤 À qui s’adresse ce signal ?
✔ Traders attachés à la protection du capital
✔ Investisseurs recherchant une croissance stable
✔ Utilisateurs privilégiant la discipline et le contrôle plutôt que des promesses irréalistes
❌ Non adapté aux profils spéculatifs ou à haut risque.
💼 Transparence et engagement
-
Statistiques réelles et vérifiables sur MQL5
-
Gestion cohérente avec les principes annoncés
-
Approche professionnelle et durable
Le tarif de USD 30 par mois reflète un signal sérieux, responsable et conçu pour durer, au bénéfice du fournisseur comme des abonnés.
🛡️ Capital Shield Signals
Discipline. Protection. Constance.
Si vous recherchez un signal de trading où le capital est traité avec respect et selon des critères professionnels, Capital Shield Signals est fait pour vous.