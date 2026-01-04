SignauxSections
CAPITAL SHIELD SIGNALS

Alexis Potthoff
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
8 (80.00%)
Perte trades:
2 (20.00%)
Meilleure transaction:
4.73 USD
Pire transaction:
-35.72 USD
Bénéfice brut:
18.00 USD (14 845 pips)
Perte brute:
-35.76 USD (27 839 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (13.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.31%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
7 (70.00%)
Courts trades:
3 (30.00%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-1.78 USD
Bénéfice moyen:
2.25 USD
Perte moyenne:
-17.88 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-35.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.72 USD (1)
Croissance mensuelle:
-8.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.95 USD
Maximal:
35.72 USD (34.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.59% (4.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6
AUS200 1
JP225 1
WTI 1
HK50 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 13
AUS200 0
JP225 0
WTI 5
HK50 -36
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
AUS200 -389
JP225 13K
WTI 473
HK50 -27K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.73 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13.19 USD
Perte consécutive maximale: -35.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
Capital Shield Signals

Protection du capital et croissance régulière

Capital Shield Signals est un signal de trading professionnel conçu pour les traders qui recherchent une rentabilité durable, un risque équilibré et une gestion disciplinée du capital.

La stratégie repose sur le swing trading, permettant de capter des mouvements de marché significatifs avec une fréquence modérée, en évitant le sur-trading et en donnant toujours la priorité à la stabilité du compte.

🔒 Philosophie du signal

Chez Capital Shield Signals, la protection du capital est une priorité absolue.
Notre approche vise à préserver le compte dans des conditions de marché défavorables et à assurer une croissance progressive et contrôlée dans le temps.

Nous ne recherchons ni des gains rapides ni des systèmes agressifs. Notre objectif est la constance, la discipline et la pérennité à long terme.

📈 Gestion du risque et du capital

  • Capital minimum recommandé : USD 1 000

  • Risque : Équilibré

  • Stratégie : Swing Trading

  • Fréquence : Modérée, avec un accent sur la qualité des configurations

Ajustement des lots transparent et proportionnel :

  • Avec USD 1 0000,01 lot par position

  • Pour chaque USD 1 000 supplémentaire, la taille de position augmente de +0,01 lot

Ce système permet une croissance structurée tout en maintenant le risque aligné sur la taille du compte, sans effet de levier excessif.

⚙️ Méthodologie de trading

  • Analyse technique structurée

  • Entrées planifiées, sans impulsivité

  • Stop Loss et Take Profit clairement définis

  • Ratio risque/rendement favorable

  • Sans martingale

  • Sans trading en grille

  • Sans systèmes à haut risque

Chaque opération suit un plan clair et reproductible.

👤 À qui s’adresse ce signal ?

✔ Traders attachés à la protection du capital
✔ Investisseurs recherchant une croissance stable
✔ Utilisateurs privilégiant la discipline et le contrôle plutôt que des promesses irréalistes

❌ Non adapté aux profils spéculatifs ou à haut risque.

💼 Transparence et engagement

  • Statistiques réelles et vérifiables sur MQL5

  • Gestion cohérente avec les principes annoncés

  • Approche professionnelle et durable

Le tarif de USD 30 par mois reflète un signal sérieux, responsable et conçu pour durer, au bénéfice du fournisseur comme des abonnés.

🛡️ Capital Shield Signals

Discipline. Protection. Constance.

Si vous recherchez un signal de trading où le capital est traité avec respect et selon des critères professionnels, Capital Shield Signals est fait pour vous.


Aucun avis
