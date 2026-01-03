SinyallerBölümler
Juan Ignacio Villaleiva Ibaceta

VLVA quantum X

Juan Ignacio Villaleiva Ibaceta
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live4
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
1.20 USD
En kötü işlem:
-0.13 USD
Brüt kâr:
1.30 USD (174 pips)
Brüt zarar:
-0.13 USD (6 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
9.00
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
10.00
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.65 USD
Ortalama zarar:
-0.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.13 USD (1)
Aylık büyüme:
0.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
0.13 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 0
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9
USDJPY 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.20 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2026.01.03 17:26
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.03 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
