- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3
Transacciones Rentables:
2 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (33.33%)
Mejor transacción:
1.20 USD
Peor transacción:
-0.13 USD
Beneficio Bruto:
1.30 USD (174 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.13 USD (6 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (1.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.67
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
9.00
Transacciones Largas:
1 (33.33%)
Transacciones Cortas:
2 (66.67%)
Factor de Beneficio:
10.00
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
0.65 USD
Pérdidas medias:
-0.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.13 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.13 USD
Máxima:
0.13 USD (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|0
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.20 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.13 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios