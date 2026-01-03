シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / VLVA quantum X
Juan Ignacio Villaleiva Ibaceta

VLVA quantum X

Juan Ignacio Villaleiva Ibaceta
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live4
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
2 (66.66%)
損失トレード:
1 (33.33%)
ベストトレード:
1.20 USD
最悪のトレード:
-0.13 USD
総利益:
1.30 USD (174 pips)
総損失:
-0.13 USD (6 pips)
最大連続の勝ち:
2 (1.30 USD)
最大連続利益:
1.30 USD (2)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
9.00
長いトレード:
1 (33.33%)
短いトレード:
2 (66.67%)
プロフィットファクター:
10.00
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
0.65 USD
平均損失:
-0.13 USD
最大連続の負け:
1 (-0.13 USD)
最大連続損失:
-0.13 USD (1)
月間成長:
0.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
0.13 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 0
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 9
USDJPY 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.20 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1.30 USD
最大連続損失: -0.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

2026.01.03 17:26
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.03 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
