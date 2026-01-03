- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
1.20 USD
Worst Trade:
-0.13 USD
Profitto lordo:
1.30 USD (174 pips)
Perdita lorda:
-0.13 USD (6 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
9.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
10.00
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-0.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.13 USD (1)
Crescita mensile:
0.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
0.13 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.20 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
