- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
5 (55.55%)
손실 거래:
4 (44.44%)
최고의 거래:
12.31 USD
최악의 거래:
-25.38 USD
총 수익:
22.62 USD (90 533 pips)
총 손실:
-44.49 USD (167 961 pips)
연속 최대 이익:
3 (21.32 USD)
연속 최대 이익:
21.32 USD (3)
샤프 비율:
-0.22
거래 활동:
60.70%
최대 입금량:
30.04%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
0.51
기대수익:
-2.43 USD
평균 이익:
4.52 USD
평균 손실:
-11.12 USD
연속 최대 손실:
2 (-41.89 USD)
연속 최대 손실:
-41.89 USD (2)
월별 성장률:
-3.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.87 USD
최대한의:
41.89 USD (5.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.82% (41.89 USD)
자본금별:
5.18% (36.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-12
|USDJPY
|-1
|BTCUSD
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-218
|BTCUSD
|-76K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.31 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +21.32 USD
연속 최대 손실: -41.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trading 100% automatizado
