- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
1.20 USD
Худший трейд:
-0.13 USD
Общая прибыль:
1.30 USD (174 pips)
Общий убыток:
-0.13 USD (6 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.30 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
9.00
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
10.00
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
0.65 USD
Средний убыток:
-0.13 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.13 USD (1)
Прирост в месяц:
0.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 USD
Максимальная:
0.13 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|0
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.20 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1.30 USD
Макс. убыток в серии: -0.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов