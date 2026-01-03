- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
2 (66.66%)
Negociações com perda:
1 (33.33%)
Melhor negociação:
1.20 USD
Pior negociação:
-0.13 USD
Lucro bruto:
1.30 USD (174 pips)
Perda bruta:
-0.13 USD (6 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (1.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.30 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
9.00
Negociações longas:
1 (33.33%)
Negociações curtas:
2 (66.67%)
Fator de lucro:
10.00
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
0.65 USD
Perda média:
-0.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.13 USD (1)
Crescimento mensal:
0.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 USD
Máximo:
0.13 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|0
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.20 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1.30 USD
Máxima perda consecutiva: -0.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
