- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
2 (66.66%)
Verlusttrades:
1 (33.33%)
Bester Trade:
1.20 USD
Schlechtester Trade:
-0.13 USD
Bruttoprofit:
1.30 USD (174 pips)
Bruttoverlust:
-0.13 USD (6 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (1.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.30 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.67
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
9.00
Long-Positionen:
1 (33.33%)
Short-Positionen:
2 (66.67%)
Profit-Faktor:
10.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.13 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.13 USD
Maximaler:
0.13 USD (0.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|0
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.20 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen