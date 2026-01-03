SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / VLVA quantum X
Juan Ignacio Villaleiva Ibaceta

VLVA quantum X

Juan Ignacio Villaleiva Ibaceta
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live4
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
2 (66.66%)
Verlusttrades:
1 (33.33%)
Bester Trade:
1.20 USD
Schlechtester Trade:
-0.13 USD
Bruttoprofit:
1.30 USD (174 pips)
Bruttoverlust:
-0.13 USD (6 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (1.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.30 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.67
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
9.00
Long-Positionen:
1 (33.33%)
Short-Positionen:
2 (66.67%)
Profit-Faktor:
10.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.13 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.13 USD
Maximaler:
0.13 USD (0.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 0
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9
USDJPY 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.20 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.03 17:26
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.03 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
