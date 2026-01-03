- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
2 (66.66%)
亏损交易:
1 (33.33%)
最好交易:
1.20 USD
最差交易:
-0.13 USD
毛利:
1.30 USD (174 pips)
毛利亏损:
-0.13 USD (6 pips)
最大连续赢利:
2 (1.30 USD)
最大连续盈利:
1.30 USD (2)
夏普比率:
0.67
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
17 小时
采收率:
9.00
长期交易:
1 (33.33%)
短期交易:
2 (66.67%)
利润因子:
10.00
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
0.65 USD
平均损失:
-0.13 USD
最大连续失误:
1 (-0.13 USD)
最大连续亏损:
-0.13 USD (1)
每月增长:
0.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.13 USD
最大值:
0.13 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|0
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.20 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.30 USD
最大连续亏损: -0.13 USD
