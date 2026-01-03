SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldFx
Volker Minkenberg

GoldFx

Volker Minkenberg
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
822.60 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
991.12 USD (2 046 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (991.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
991.12 USD (3)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.65%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
330.37 USD
Ortalama kâr:
330.37 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (11.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 991
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +822.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +991.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Fair pricing – recalculated weekly

The subscription price is directly linked to real performance:

  • Each week, the weekly profit is calculated

  • An average weekly profit is built from all completed weeks

  • The subscription price equals 25% of this average weekly profit

👉 The price has to earn itself every week.
Strong performance increases the price, weaker phases automatically reduce it.

Why GoldFx?

  • Focus on Gold and strong FX moves

  • Transparent, performance-based pricing

  • No marketing price — performance decides


İnceleme yok
2026.01.03 14:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.03 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
