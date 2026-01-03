- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
3 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
822.60 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
991.12 USD (2 046 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
3 (991.12 USD)
最大連続利益:
991.12 USD (3)
シャープレシオ:
0.94
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.65%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
3 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
330.37 USD
平均利益:
330.37 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.01% (11.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|991
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +822.60 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +991.12 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Fair pricing – recalculated weekly
The subscription price is directly linked to real performance:
-
Each week, the weekly profit is calculated
-
An average weekly profit is built from all completed weeks
-
The subscription price equals 25% of this average weekly profit
👉 The price has to earn itself every week.
Strong performance increases the price, weaker phases automatically reduce it.
Why GoldFx?
-
Focus on Gold and strong FX moves
-
Transparent, performance-based pricing
-
No marketing price — performance decides
レビューなし