- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|991
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
GoldFx — активная торговля золотом и Forex
GoldFx ориентирован в первую очередь на торговлю золотом (XAUUSD) и выбранными валютными парами.
Стратегия нацелена на чёткие рыночные фазы, структурированные входы и активное управление сделками — без избыточного трейдинга, только качественные сетапы.
Честная цена — пересчитывается каждую неделю
Стоимость подписки напрямую зависит от реальной торговой результативности:
-
Каждую неделю рассчитывается недельная прибыль
-
На основе всех прошедших недель формируется средняя недельная прибыль
-
Цена подписки составляет 25% от этой средней недельной прибыли
👉 Цена должна зарабатывать себя каждую неделю.
Сильная торговля — выше цена, слабые фазы — цена автоматически снижается.
Почему GoldFx?
-
Фокус на золоте и сильных движениях Forex
-
Прозрачная модель ценообразования на основе результатов
-
Не маркетинговая цена — решает только performance