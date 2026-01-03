СигналыРазделы
GoldFx

Volker Minkenberg
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
822.60 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
991.12 USD (2 046 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (991.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
991.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.94
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
3 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
330.37 USD
Средняя прибыль:
330.37 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.01% (11.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 991
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +822.60 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +991.12 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
GoldFx — активная торговля золотом и Forex

GoldFx ориентирован в первую очередь на торговлю золотом (XAUUSD) и выбранными валютными парами.
Стратегия нацелена на чёткие рыночные фазы, структурированные входы и активное управление сделками — без избыточного трейдинга, только качественные сетапы.

Честная цена — пересчитывается каждую неделю

Стоимость подписки напрямую зависит от реальной торговой результативности:

  • Каждую неделю рассчитывается недельная прибыль

  • На основе всех прошедших недель формируется средняя недельная прибыль

  • Цена подписки составляет 25% от этой средней недельной прибыли

👉 Цена должна зарабатывать себя каждую неделю.
Сильная торговля — выше цена, слабые фазы — цена автоматически снижается.

Почему GoldFx?

  • Фокус на золоте и сильных движениях Forex

  • Прозрачная модель ценообразования на основе результатов

  • Не маркетинговая цена — решает только performance


Нет отзывов
2026.01.03 14:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.03 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
