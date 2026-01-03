SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GoldFx
Volker Minkenberg

GoldFx

Volker Minkenberg
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3
Bénéfice trades:
3 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
822.60 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
991.12 USD (2 046 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
3 (991.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
991.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.94
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.65%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
3 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
330.37 USD
Bénéfice moyen:
330.37 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.01% (11.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 991
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +822.60 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +991.12 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

GoldFx – Trading actif sur l’Or et le Forex

GoldFx se concentre principalement sur l’Or (XAUUSD) ainsi que sur des paires de devises sélectionnées.
La stratégie vise des phases de marché claires, des entrées structurées et une gestion active des positions — sans sur-trading, uniquement des setups de qualité.

Prix équitable – recalculé chaque semaine

Le prix de l’abonnement est directement lié à la performance réelle :

  • Chaque semaine, le profit hebdomadaire est calculé

  • Une moyenne des profits hebdomadaires est établie à partir de toutes les semaines

  • Le prix de l’abonnement correspond à 25 % de ce profit moyen

👉 Le prix doit se justifier chaque semaine.
Bonne performance = prix plus élevé.
Périodes plus faibles = prix automatiquement réduit.

Pourquoi GoldFx ?

  • Focus sur l’Or et les mouvements forts du Forex

  • Tarification transparente basée sur la performance

  • Pas de marketing — la performance décide


Aucun avis
2026.01.03 14:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.03 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire