- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|991
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
GoldFx – Trading actif sur l’Or et le Forex
GoldFx se concentre principalement sur l’Or (XAUUSD) ainsi que sur des paires de devises sélectionnées.
La stratégie vise des phases de marché claires, des entrées structurées et une gestion active des positions — sans sur-trading, uniquement des setups de qualité.
Prix équitable – recalculé chaque semaine
Le prix de l’abonnement est directement lié à la performance réelle :
-
Chaque semaine, le profit hebdomadaire est calculé
-
Une moyenne des profits hebdomadaires est établie à partir de toutes les semaines
-
Le prix de l’abonnement correspond à 25 % de ce profit moyen
👉 Le prix doit se justifier chaque semaine.
Bonne performance = prix plus élevé.
Périodes plus faibles = prix automatiquement réduit.
Pourquoi GoldFx ?
-
Focus sur l’Or et les mouvements forts du Forex
-
Tarification transparente basée sur la performance
-
Pas de marketing — la performance décide