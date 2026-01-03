GoldFx – Trading actif sur l’Or et le Forex

GoldFx se concentre principalement sur l’Or (XAUUSD) ainsi que sur des paires de devises sélectionnées.

La stratégie vise des phases de marché claires, des entrées structurées et une gestion active des positions — sans sur-trading, uniquement des setups de qualité.

Prix équitable – recalculé chaque semaine

Le prix de l’abonnement est directement lié à la performance réelle :

Chaque semaine, le profit hebdomadaire est calculé

Une moyenne des profits hebdomadaires est établie à partir de toutes les semaines

Le prix de l’abonnement correspond à 25 % de ce profit moyen

👉 Le prix doit se justifier chaque semaine.

Bonne performance = prix plus élevé.

Périodes plus faibles = prix automatiquement réduit.

Pourquoi GoldFx ?