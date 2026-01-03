- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|991
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
GoldFx – Trading activo en Oro y Forex
GoldFx se centra principalmente en el Oro (XAUUSD) y en pares de divisas seleccionados.
La estrategia busca fases claras del mercado con entradas estructuradas y gestión activa de las operaciones — sin sobreoperar, solo configuraciones de alta calidad.
Precio justo – recalculado cada semana
El precio de suscripción está directamente ligado al rendimiento real:
-
Cada semana se calcula el beneficio semanal
-
A partir de todas las semanas se obtiene un beneficio semanal promedio
-
El precio de la suscripción corresponde al 25 % de ese beneficio promedio
👉 El precio debe ganarse cada semana.
Buen rendimiento = precio más alto.
Semanas más débiles = precio más bajo automáticamente.
¿Por qué GoldFx?
-
Enfoque en Oro y movimientos fuertes en Forex
-
Precio transparente basado en el rendimiento
-
No es marketing — el rendimiento decide