GoldFx – Trading activo en Oro y Forex

GoldFx se centra principalmente en el Oro (XAUUSD) y en pares de divisas seleccionados.

La estrategia busca fases claras del mercado con entradas estructuradas y gestión activa de las operaciones — sin sobreoperar, solo configuraciones de alta calidad.

Precio justo – recalculado cada semana

El precio de suscripción está directamente ligado al rendimiento real:

Cada semana se calcula el beneficio semanal

A partir de todas las semanas se obtiene un beneficio semanal promedio

El precio de la suscripción corresponde al 25 % de ese beneficio promedio

👉 El precio debe ganarse cada semana.

Buen rendimiento = precio más alto.

Semanas más débiles = precio más bajo automáticamente.

¿Por qué GoldFx?