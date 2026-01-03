SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GoldFx
Volker Minkenberg

GoldFx

Volker Minkenberg
1 semana
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
822.60 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
991.12 USD (2 046 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (991.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
991.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.94
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
3 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
330.37 USD
Lucro médio:
330.37 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.01% (11.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 991
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +822.60 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +991.12 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Preço justo – recalculado semanalmente

O preço da assinatura está diretamente ligado ao desempenho real:

  • A cada semana é calculado o lucro semanal

  • A partir de todas as semanas é obtido um lucro médio semanal

  • O preço da assinatura corresponde a 25% desse lucro médio

👉 O preço precisa se justificar todas as semanas.
Bom desempenho = preço mais alto.
Semanas mais fracas = preço automaticamente mais baixo.

Por que GoldFx?

  • Foco em Ouro e movimentos fortes no Forex

  • Preço transparente baseado em performance

  • Nada de marketing — a performance decide


2026.01.03 14:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.03 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
