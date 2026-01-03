- Crescimento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|991
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Preço justo – recalculado semanalmente
O preço da assinatura está diretamente ligado ao desempenho real:
-
A cada semana é calculado o lucro semanal
-
A partir de todas as semanas é obtido um lucro médio semanal
-
O preço da assinatura corresponde a 25% desse lucro médio
👉 O preço precisa se justificar todas as semanas.
Bom desempenho = preço mais alto.
Semanas mais fracas = preço automaticamente mais baixo.
Por que GoldFx?
-
Foco em Ouro e movimentos fortes no Forex
-
Preço transparente baseado em performance
-
Nada de marketing — a performance decide