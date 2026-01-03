GoldFx – Aktiver Handel auf Gold & Forex

GoldFx handelt überwiegend Gold (XAUUSD) sowie ausgewählte Währungspaare. Der Fokus liegt auf klaren Marktphasen, sauberen Einstiegen und aktivem Management – kein Scalping-Spam, sondern gezielte Trades mit Struktur.

Faire Preislogik – wöchentlich neu berechnet

Der Subscription-Preis richtet sich direkt nach der realen Performance:

Jede Woche wird der Wochenprofit ermittelt

Aus allen bisherigen Wochen wird ein Durchschnittsprofit berechnet

25 % dieses durchschnittlichen Wochenprofits ergeben den aktuellen Preis

👉 Der Preis muss sich jede Woche neu verdienen.

Gute Performance wird honoriert – schwächere Phasen senken automatisch den Preis.

Warum GoldFx?