- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|991
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
GoldFx – Aktiver Handel auf Gold & Forex
GoldFx handelt überwiegend Gold (XAUUSD) sowie ausgewählte Währungspaare. Der Fokus liegt auf klaren Marktphasen, sauberen Einstiegen und aktivem Management – kein Scalping-Spam, sondern gezielte Trades mit Struktur.
Faire Preislogik – wöchentlich neu berechnet
Der Subscription-Preis richtet sich direkt nach der realen Performance:
-
Jede Woche wird der Wochenprofit ermittelt
-
Aus allen bisherigen Wochen wird ein Durchschnittsprofit berechnet
-
25 % dieses durchschnittlichen Wochenprofits ergeben den aktuellen Preis
👉 Der Preis muss sich jede Woche neu verdienen.
Gute Performance wird honoriert – schwächere Phasen senken automatisch den Preis.
Warum GoldFx?
-
Fokus auf Gold & starke FX-Bewegungen
-
Transparente, leistungsbasierte Preisstruktur
-
Kein Marketing-Preis, sondern Performance-Preis