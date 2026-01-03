SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GoldFx
Volker Minkenberg

GoldFx

Volker Minkenberg
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
3 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
822.60 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
991.12 USD (2 046 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (991.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
991.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.94
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.65%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
3 (100.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
330.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
330.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.01% (11.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 991
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +822.60 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +991.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

GoldFx – Aktiver Handel auf Gold & Forex

GoldFx handelt überwiegend Gold (XAUUSD) sowie ausgewählte Währungspaare. Der Fokus liegt auf klaren Marktphasen, sauberen Einstiegen und aktivem Management – kein Scalping-Spam, sondern gezielte Trades mit Struktur.

Faire Preislogik – wöchentlich neu berechnet

Der Subscription-Preis richtet sich direkt nach der realen Performance:

  • Jede Woche wird der Wochenprofit ermittelt

  • Aus allen bisherigen Wochen wird ein Durchschnittsprofit berechnet

  • 25 % dieses durchschnittlichen Wochenprofits ergeben den aktuellen Preis

👉 Der Preis muss sich jede Woche neu verdienen.
Gute Performance wird honoriert – schwächere Phasen senken automatisch den Preis.

Warum GoldFx?

  • Fokus auf Gold & starke FX-Bewegungen

  • Transparente, leistungsbasierte Preisstruktur

  • Kein Marketing-Preis, sondern Performance-Preis


Keine Bewertungen
2026.01.03 14:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.03 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen