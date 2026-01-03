- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
13 (20.31%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (79.69%)
En iyi işlem:
139.49 USD
En kötü işlem:
-92.02 USD
Brüt kâr:
678.22 USD (62 451 pips)
Brüt zarar:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (132.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.96 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
55 (85.94%)
Satış işlemleri:
9 (14.06%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-9.53 USD
Ortalama kâr:
52.17 USD
Ortalama zarar:
-25.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-449.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-449.70 USD (29)
Aylık büyüme:
-17.03%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
674.61 USD
Maksimum:
674.61 USD (33.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAUJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-434
|XAUJPY
|-176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-38K
|XAUJPY
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +139.49 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +132.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -449.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
İnceleme yok