Xue Mei

Dudu X

Xue Mei
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
13 (20.31%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (79.69%)
En iyi işlem:
139.49 USD
En kötü işlem:
-92.02 USD
Brüt kâr:
678.22 USD (62 451 pips)
Brüt zarar:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (132.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.96 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
55 (85.94%)
Satış işlemleri:
9 (14.06%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-9.53 USD
Ortalama kâr:
52.17 USD
Ortalama zarar:
-25.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-449.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-449.70 USD (29)
Aylık büyüme:
-17.03%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
674.61 USD
Maksimum:
674.61 USD (33.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 62
XAUJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -434
XAUJPY -176
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -38K
XAUJPY -27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +139.49 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +132.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -449.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29507
Exness-MT5Real
2.68 × 98
2026.01.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
