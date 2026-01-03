- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
13 (20.31%)
Убыточных трейдов:
51 (79.69%)
Лучший трейд:
139.49 USD
Худший трейд:
-92.02 USD
Общая прибыль:
678.22 USD (62 451 pips)
Общий убыток:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (132.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
277.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.18%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
55 (85.94%)
Коротких трейдов:
9 (14.06%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-9.53 USD
Средняя прибыль:
52.17 USD
Средний убыток:
-25.26 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-449.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-449.70 USD (29)
Прирост в месяц:
-17.03%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
674.61 USD
Максимальная:
674.61 USD (33.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAUJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-434
|XAUJPY
|-176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-38K
|XAUJPY
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +139.49 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +132.36 USD
Макс. убыток в серии: -449.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 92...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов