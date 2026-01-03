СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dudu X
Xue Mei

Dudu X

Xue Mei
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
13 (20.31%)
Убыточных трейдов:
51 (79.69%)
Лучший трейд:
139.49 USD
Худший трейд:
-92.02 USD
Общая прибыль:
678.22 USD (62 451 pips)
Общий убыток:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (132.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
277.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.18%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
55 (85.94%)
Коротких трейдов:
9 (14.06%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-9.53 USD
Средняя прибыль:
52.17 USD
Средний убыток:
-25.26 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-449.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-449.70 USD (29)
Прирост в месяц:
-17.03%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
674.61 USD
Максимальная:
674.61 USD (33.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
XAUJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -434
XAUJPY -176
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -38K
XAUJPY -27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +139.49 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +132.36 USD
Макс. убыток в серии: -449.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29507
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика