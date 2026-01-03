- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
13 (20.31%)
Transacciones Irrentables:
51 (79.69%)
Mejor transacción:
139.49 USD
Peor transacción:
-92.02 USD
Beneficio Bruto:
678.22 USD (62 451 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (132.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
277.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.18%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.90
Transacciones Largas:
55 (85.94%)
Transacciones Cortas:
9 (14.06%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-9.53 USD
Beneficio medio:
52.17 USD
Pérdidas medias:
-25.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-449.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-449.70 USD (29)
Crecimiento al mes:
-17.03%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
674.61 USD
Máxima:
674.61 USD (33.73%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAUJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-434
|XAUJPY
|-176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-38K
|XAUJPY
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +139.49 USD
Peor transacción: -92 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +132.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -449.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
otros 92...
No hay comentarios