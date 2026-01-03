SeñalesSecciones
Xue Mei

Dudu X

Xue Mei
7 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
13 (20.31%)
Transacciones Irrentables:
51 (79.69%)
Mejor transacción:
139.49 USD
Peor transacción:
-92.02 USD
Beneficio Bruto:
678.22 USD (62 451 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (132.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
277.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.18%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.90
Transacciones Largas:
55 (85.94%)
Transacciones Cortas:
9 (14.06%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-9.53 USD
Beneficio medio:
52.17 USD
Pérdidas medias:
-25.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-449.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-449.70 USD (29)
Crecimiento al mes:
-17.03%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
674.61 USD
Máxima:
674.61 USD (33.73%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 62
XAUJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -434
XAUJPY -176
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -38K
XAUJPY -27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +139.49 USD
Peor transacción: -92 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +132.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -449.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29507
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
2026.01.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
