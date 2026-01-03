- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
64
Gewinntrades:
13 (20.31%)
Verlusttrades:
51 (79.69%)
Bester Trade:
139.49 USD
Schlechtester Trade:
-92.02 USD
Bruttoprofit:
678.22 USD (62 451 pips)
Bruttoverlust:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (132.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
277.96 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.19
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.18%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.90
Long-Positionen:
55 (85.94%)
Short-Positionen:
9 (14.06%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-449.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-449.70 USD (29)
Wachstum pro Monat :
-17.03%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
674.61 USD
Maximaler:
674.61 USD (33.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAUJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-434
|XAUJPY
|-176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-38K
|XAUJPY
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +139.49 USD
Schlechtester Trade: -92 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +132.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -449.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
