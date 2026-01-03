SignaleKategorien
Xue Mei

Dudu X

Xue Mei
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
64
Gewinntrades:
13 (20.31%)
Verlusttrades:
51 (79.69%)
Bester Trade:
139.49 USD
Schlechtester Trade:
-92.02 USD
Bruttoprofit:
678.22 USD (62 451 pips)
Bruttoverlust:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (132.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
277.96 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.19
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.18%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.90
Long-Positionen:
55 (85.94%)
Short-Positionen:
9 (14.06%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-449.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-449.70 USD (29)
Wachstum pro Monat :
-17.03%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
674.61 USD
Maximaler:
674.61 USD (33.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 62
XAUJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -434
XAUJPY -176
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -38K
XAUJPY -27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +139.49 USD
Schlechtester Trade: -92 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +132.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -449.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29507
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Keine Bewertungen
2026.01.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
