- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
13 (20.31%)
損失トレード:
51 (79.69%)
ベストトレード:
139.49 USD
最悪のトレード:
-92.02 USD
総利益:
678.22 USD (62 451 pips)
総損失:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
最大連続の勝ち:
4 (132.36 USD)
最大連続利益:
277.96 USD (3)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.18%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.90
長いトレード:
55 (85.94%)
短いトレード:
9 (14.06%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-9.53 USD
平均利益:
52.17 USD
平均損失:
-25.26 USD
最大連続の負け:
29 (-449.70 USD)
最大連続損失:
-449.70 USD (29)
月間成長:
-17.03%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
674.61 USD
最大の:
674.61 USD (33.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAUJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-434
|XAUJPY
|-176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-38K
|XAUJPY
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +139.49 USD
最悪のトレード: -92 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 29
最大連続利益: +132.36 USD
最大連続損失: -449.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
