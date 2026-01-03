- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
13 (20.31%)
亏损交易:
51 (79.69%)
最好交易:
139.49 USD
最差交易:
-92.02 USD
毛利:
678.22 USD (62 451 pips)
毛利亏损:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
最大连续赢利:
4 (132.36 USD)
最大连续盈利:
277.96 USD (3)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.18%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.90
长期交易:
55 (85.94%)
短期交易:
9 (14.06%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-9.53 USD
平均利润:
52.17 USD
平均损失:
-25.26 USD
最大连续失误:
29 (-449.70 USD)
最大连续亏损:
-449.70 USD (29)
每月增长:
-17.03%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
674.61 USD
最大值:
674.61 USD (33.73%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAUJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-434
|XAUJPY
|-176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-38K
|XAUJPY
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +139.49 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 29
最大连续盈利: +132.36 USD
最大连续亏损: -449.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
没有评论