트레이드:
69
이익 거래:
18 (26.08%)
손실 거래:
51 (73.91%)
최고의 거래:
139.49 USD
최악의 거래:
-92.02 USD
총 수익:
874.00 USD (87 513 pips)
총 손실:
-1 288.40 USD (127 780 pips)
연속 최대 이익:
5 (195.78 USD)
연속 최대 이익:
277.96 USD (3)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.90%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-0.61
롱(주식매수):
60 (86.96%)
숏(주식차입매도):
9 (13.04%)
수익 요인:
0.68
기대수익:
-6.01 USD
평균 이익:
48.56 USD
평균 손실:
-25.26 USD
연속 최대 손실:
29 (-449.70 USD)
연속 최대 손실:
-449.70 USD (29)
월별 성장률:
-12.06%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
674.61 USD
최대한의:
674.61 USD (33.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.26% (548.67 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|XAUJPY
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-319
|XAUJPY
|-95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-27K
|XAUJPY
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +139.49 USD
최악의 거래: -92 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 29
연속 최대 이익: +195.78 USD
연속 최대 손실: -449.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29513
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
리뷰 없음
