Xue Mei

Dudu X

Xue Mei
0 리뷰
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -20%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
69
이익 거래:
18 (26.08%)
손실 거래:
51 (73.91%)
최고의 거래:
139.49 USD
최악의 거래:
-92.02 USD
총 수익:
874.00 USD (87 513 pips)
총 손실:
-1 288.40 USD (127 780 pips)
연속 최대 이익:
5 (195.78 USD)
연속 최대 이익:
277.96 USD (3)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.90%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-0.61
롱(주식매수):
60 (86.96%)
숏(주식차입매도):
9 (13.04%)
수익 요인:
0.68
기대수익:
-6.01 USD
평균 이익:
48.56 USD
평균 손실:
-25.26 USD
연속 최대 손실:
29 (-449.70 USD)
연속 최대 손실:
-449.70 USD (29)
월별 성장률:
-12.06%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
674.61 USD
최대한의:
674.61 USD (33.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.26% (548.67 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 66
XAUJPY 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -319
XAUJPY -95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -27K
XAUJPY -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29513
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 더...
리뷰 없음
2026.01.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Dudu X
월별 30 USD
-20%
0
0
USD
8K
USD
7
98%
69
26%
100%
0.67
-6.01
USD
23%
1:500
