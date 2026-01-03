SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dudu X
Xue Mei

Dudu X

Xue Mei
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
13 (20.31%)
Perte trades:
51 (79.69%)
Meilleure transaction:
139.49 USD
Pire transaction:
-92.02 USD
Bénéfice brut:
678.22 USD (62 451 pips)
Perte brute:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (132.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
277.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.18%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.90
Longs trades:
55 (85.94%)
Courts trades:
9 (14.06%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-9.53 USD
Bénéfice moyen:
52.17 USD
Perte moyenne:
-25.26 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-449.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-449.70 USD (29)
Croissance mensuelle:
-17.03%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
674.61 USD
Maximal:
674.61 USD (33.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 62
XAUJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -434
XAUJPY -176
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -38K
XAUJPY -27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +139.49 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +132.36 USD
Perte consécutive maximale: -449.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29507
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire