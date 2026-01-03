- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
13 (20.31%)
Negociações com perda:
51 (79.69%)
Melhor negociação:
139.49 USD
Pior negociação:
-92.02 USD
Lucro bruto:
678.22 USD (62 451 pips)
Perda bruta:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (132.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
277.96 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
55 (85.94%)
Negociações curtas:
9 (14.06%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-9.53 USD
Lucro médio:
52.17 USD
Perda média:
-25.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-449.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-449.70 USD (29)
Crescimento mensal:
-17.03%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
674.61 USD
Máximo:
674.61 USD (33.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAUJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-434
|XAUJPY
|-176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-38K
|XAUJPY
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +139.49 USD
Pior negociação: -92 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +132.36 USD
Máxima perda consecutiva: -449.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários