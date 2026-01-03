- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
13 (20.31%)
Loss Trade:
51 (79.69%)
Best Trade:
139.49 USD
Worst Trade:
-92.02 USD
Profitto lordo:
678.22 USD (62 451 pips)
Perdita lorda:
-1 288.24 USD (127 780 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (132.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
277.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.18%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
55 (85.94%)
Short Trade:
9 (14.06%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-9.53 USD
Profitto medio:
52.17 USD
Perdita media:
-25.26 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-449.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-449.70 USD (29)
Crescita mensile:
-17.03%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
674.61 USD
Massimale:
674.61 USD (33.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAUJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-434
|XAUJPY
|-176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-38K
|XAUJPY
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +139.49 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +132.36 USD
Massima perdita consecutiva: -449.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
