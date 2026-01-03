SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CScalp Gold
Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -21%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-110.60 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-386.40 USD (55 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.36
Alım-satım etkinliği:
3.44%
Maks. mevduat yükü:
8.56%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-77.28 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-77.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-386.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-386.40 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
386.40 USD
Maksimum:
386.40 USD (21.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.34% (386.40 USD)
Varlığa göre:
2.69% (41.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -386
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -55K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -386.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

İnceleme yok
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CScalp Gold
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
1.4K
USD
1
0%
5
0%
3%
0.00
-77.28
USD
21%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.