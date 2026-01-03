- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-110.60 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-386.40 USD (55 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.36
Alım-satım etkinliği:
3.44%
Maks. mevduat yükü:
8.56%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-77.28 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-77.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-386.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-386.40 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
386.40 USD
Maksimum:
386.40 USD (21.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.34% (386.40 USD)
Varlığa göre:
2.69% (41.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-386
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-55K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
5
0%
3%
0.00
-77.28
USD
USD
21%
1:400