El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 Exness-MT5Real35 0.00 × 25 Exness-MT5Real7 0.00 × 5 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 5 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 10 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 9 Exness-MT5Real15 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 14 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.10 × 29 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 Earnex-Trade 0.33 × 80 ICMarketsSC-MT5-4 2.53 × 128 ICMarketsSC-MT5-2 24.10 × 194 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada