Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
2 (16.66%)
Transacciones Irrentables:
10 (83.33%)
Mejor transacción:
111.00 USD
Peor transacción:
-121.50 USD
Beneficio Bruto:
212.00 USD (24 900 pips)
Pérdidas Brutas:
-863.65 USD (104 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (111.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.63
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
15.15%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.25
Beneficio Esperado:
-54.30 USD
Beneficio medio:
106.00 USD
Pérdidas medias:
-86.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-386.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-386.40 USD (5)
Crecimiento al mes:
-35.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
651.65 USD
Máxima:
651.65 USD (35.99%)
Reducción relativa:
De balance:
35.99% (651.65 USD)
De fondos:
7.72% (105.00 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-652
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +111.00 USD
Peor transacción: -122 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +111.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -386.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
