Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -36%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
2 (16.66%)
Transacciones Irrentables:
10 (83.33%)
Mejor transacción:
111.00 USD
Peor transacción:
-121.50 USD
Beneficio Bruto:
212.00 USD (24 900 pips)
Pérdidas Brutas:
-863.65 USD (104 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (111.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.63
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
15.15%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.25
Beneficio Esperado:
-54.30 USD
Beneficio medio:
106.00 USD
Pérdidas medias:
-86.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-386.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-386.40 USD (5)
Crecimiento al mes:
-35.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
651.65 USD
Máxima:
651.65 USD (35.99%)
Reducción relativa:
De balance:
35.99% (651.65 USD)
De fondos:
7.72% (105.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -652
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +111.00 USD
Peor transacción: -122 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +111.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -386.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

No hay comentarios
2026.01.03 23:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
