Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-57.75 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-57.75 USD (8 250 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-57.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-57.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.75 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.75 USD
Maximaler:
57.75 USD (3.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -8.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
