- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-57.75 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-57.75 USD (8 250 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-57.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-57.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.75 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.75 USD
Maximaler:
57.75 USD (3.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-8.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
