Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -21%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
5 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-110.60 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-386.40 USD (55 200 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.36
Attività di trading:
3.44%
Massimo carico di deposito:
8.56%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-77.28 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-77.28 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-386.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-386.40 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
386.40 USD
Massimale:
386.40 USD (21.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.34% (386.40 USD)
Per equità:
2.69% (41.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -386
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -55K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -386.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

Non ci sono recensioni
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.