- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
5 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-110.60 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-386.40 USD (55 200 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.36
Attività di trading:
3.44%
Massimo carico di deposito:
8.56%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-77.28 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-77.28 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-386.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-386.40 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
386.40 USD
Massimale:
386.40 USD (21.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.34% (386.40 USD)
Per equità:
2.69% (41.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-386
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-55K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -386.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
5
0%
3%
0.00
-77.28
USD
USD
21%
1:400