信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CScalp Gold
Cher Rui Chua

CScalp Gold

Cher Rui Chua
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -31%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
1 (11.11%)
亏损交易:
8 (88.89%)
最好交易:
111.00 USD
最差交易:
-121.50 USD
毛利:
111.00 USD (14 800 pips)
毛利亏损:
-678.65 USD (86 200 pips)
最大连续赢利:
1 (111.00 USD)
最大连续盈利:
111.00 USD (1)
夏普比率:
-0.84
交易活动:
n/a
最大入金加载:
14.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
0.16
预期回报:
-63.07 USD
平均利润:
111.00 USD
平均损失:
-84.83 USD
最大连续失误:
5 (-386.40 USD)
最大连续亏损:
-386.40 USD (5)
每月增长:
-31.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
567.65 USD
最大值:
567.65 USD (31.35%)
相对跌幅:
结余:
31.35% (567.65 USD)
净值:
7.72% (105.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -568
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +111.00 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +111.00 USD
最大连续亏损: -386.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Standard account

Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD

Short term trend trading

Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses

Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1

没有评论
2026.01.03 23:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CScalp Gold
每月30 USD
-31%
0
0
USD
1.2K
USD
1
0%
9
11%
3%
0.16
-63.07
USD
31%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载