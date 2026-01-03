- 成长
交易:
9
盈利交易:
1 (11.11%)
亏损交易:
8 (88.89%)
最好交易:
111.00 USD
最差交易:
-121.50 USD
毛利:
111.00 USD (14 800 pips)
毛利亏损:
-678.65 USD (86 200 pips)
最大连续赢利:
1 (111.00 USD)
最大连续盈利:
111.00 USD (1)
夏普比率:
-0.84
交易活动:
n/a
最大入金加载:
14.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
0.16
预期回报:
-63.07 USD
平均利润:
111.00 USD
平均损失:
-84.83 USD
最大连续失误:
5 (-386.40 USD)
最大连续亏损:
-386.40 USD (5)
每月增长:
-31.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
567.65 USD
最大值:
567.65 USD (31.35%)
相对跌幅:
结余:
31.35% (567.65 USD)
净值:
7.72% (105.00 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
没有评论
