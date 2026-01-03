- 자본
- 축소
트레이드:
35
이익 거래:
15 (42.85%)
손실 거래:
20 (57.14%)
최고의 거래:
136.00 USD
최악의 거래:
-121.50 USD
총 수익:
1 198.25 USD (100 236 pips)
총 손실:
-1 722.11 USD (156 615 pips)
연속 최대 이익:
4 (315.64 USD)
연속 최대 이익:
315.64 USD (4)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
11.04%
최대 입금량:
72.99%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
-0.69
롱(주식매수):
19 (54.29%)
숏(주식차입매도):
16 (45.71%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-14.97 USD
평균 이익:
79.88 USD
평균 손실:
-86.11 USD
연속 최대 손실:
6 (-498.05 USD)
연속 최대 손실:
-498.05 USD (6)
월별 성장률:
-28.93%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
759.44 USD
최대한의:
759.44 USD (41.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.94% (759.44 USD)
자본금별:
9.14% (124.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-392
|XAUUSD
|-21
|EURUSD
|-111
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-55K
|XAUUSD
|-855
|EURUSD
|-91
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +136.00 USD
최악의 거래: -122 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +315.64 USD
연속 최대 손실: -498.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4913
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
Standard account
Low spread currency pairs, primarily XAUUSD, BTCUSD
Short term trend trading
Entries and exits within minutes - trade records do not hide behind unclosed losses
Mandatory stop loss placement with risk : reward = 0.5 : 1 to 1 : 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-29%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
35
42%
11%
0.69
-14.97
USD
USD
42%
1:400