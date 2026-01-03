리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 FPMarkets-Live 0.31 × 113 Earnex-Trade 0.33 × 80 ICMarketsEU-MT5-2 0.48 × 93 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 4 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 ICMarketsSC-MT5 0.89 × 4913 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 PacificUnionLLC-Live 1.07 × 14 TickmillUK-Live 1.18 × 49 119 더...